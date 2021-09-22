1800 YILLIK LOCA BULUNDU
1800 YILLIK LOCA BULUNDU
0
MORA BÜRÜNDÜ!
MORA BÜRÜNDÜ!
0
MAYMUN, KÖPEĞİ REHİN ALDI
MAYMUN, KÖPEĞİ REHİN ALDI
0
BAŞKAN AŞI OLMAYINCA...
BAŞKAN AŞI OLMAYINCA...
0

Balçova’da hareket var

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Balçova’da dolu dolu geçti. Balçovalılar bir yandan bisiklete bindi diğer yandan küçük çocuklarıyla doğa yürüyüşü yapıp çevre temizliğine katıldı

Balçova’da hareket var
22 Eylül 2021 Çarşamba 14:24

Tüm Avrupa’da kent insanlarının toplu ulaşım olanaklarından faydalanmasını teşvik edecek önlemleri almak, tüm kenti kapsayan eşitlikçi, çevreci ve sürdürülebilir bir toplu ulaşım şebekesinin kullanımını teşvik etmek, daha sağlıklı, modern ve doğa dostu şehirler yaratmak amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik haftası Balçova’da bir dizi etkinlikle kutlandı.

Bir hafta süren etkinliklerde ilk olarak yüzlerce Balçovalı vatandaş, belediye stadyumunda aerobik etkinliğine katıldı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın’ın katıldığı ikinci gün etkinliğinde ise İnciraltı Kent Ormanı’nda Bisiklet Turu düzenlendi. Görme Engelliler Eşpedal Derneği’nin de katıldığı etkinlikte doğanın içinde bisiklet sürüldü. Diğer bir etkinlikte ise Balçovalı Kadınlar Adalet ve Demokrasi Rekreasyon alanında yoga yaptı. Avrupa Hareketlilik haftasının son etkinliğinde ise Balçovalı çocuklar anneleriyle doğa yürüyüşüne katılıp çevre temizliği yaptı.

Etiketler; #izmir #balçova #balçova belediyesi
Önceki Haber
Başkan Soyer: Gençlerimiz için iki yurt kiraladık
Sonraki Haber
Karşıyaka'da haciz gerginliği!
Başkan Soyer: Gençlerimiz için iki yurt kiraladık
Başkan Soyer: Gençlerimiz için iki yurt kiraladık
0
Karşıyaka'dan 'barınamayan' gençlere destek!
Karşıyaka'dan 'barınamayan' gençlere destek!
0
104 yerinden bıçaklanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı!
104 yerinden bıçaklanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı!
0
Bergama'da 1800 yıllık localar bulundu
Bergama'da 1800 yıllık localar bulundu
0
Konak Saat Kulesi mora büründü
Konak Saat Kulesi mora büründü
0
Başkan Gümrükçü: Kiralık ev konusunu çözeceğiz
Başkan Gümrükçü: Kiralık ev konusunu çözeceğiz
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.