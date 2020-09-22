Balçova’da sağlık için spor

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Balçovalı Kadınlar, açık alanlara çıkarak spor yaptı. Başkan Fatma Çalkaya sağlığını korumak adına 7’den 70’e herkese ücretsiz spor hizmeti verdiklerini ifade etti.

Balçova’da sağlık için spor
22 Eylül 2020 Salı 12:58

Sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi amacıyla her yıl kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Balçovalı Kadınlar açık havada spor yaptı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan aerobik etkinliğine katılan kadınlar, müzik eşliğinde spor yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Etkinliğe katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ”Sağlıklı bir toplum oluşturmak için Balçova’da 7’den 70’e her yaşta vatandaşımıza ücretsiz spor hizmeti veriyoruz. Daha çok spor yaparak, daha sağlıklı kalabilmek mümkün. Farkındalık yaratan bu etkinliklerimizin de sayısını artıracağız” diye konuştu.

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