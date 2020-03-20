Balçova’da yaşlılara sıcak yemek

Koronavirüs salgını her geçen gün tehlikesini artırıken Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlar vatandaşların evden çıkmaması için çağrıda bulunuyor. Balçova Belediyesi Aşevi’nin 700 yaşlı ve kimsesiz vatandaşa yaptığı yemek yardımı bugünlerde hayati bir önem kazandı.

Balçova’da yaşlılara sıcak yemek
20 Mart 2020 Cuma 10:51

Onbinden fazla insanın canına mal olan yüzbinlerce insanı enfekte ederek şiddetini her geçen gün artıran Koronavirüs salgını, ülkemizde de tehlikeli bir boyuta ulaştı. Salgının yayılmasını engellemek üzere çalışma yapan başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlar, vatandaşların evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapmaya başladı. Uygulanan bu gönüllü karantina özellikle dar gelirli ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların hayatlarını biraz daha zorlaştırdı. Virüse karşı en hassas durumda olan yaşlılar zaten zor ulaştıkları gıda maddelerine neredeyse ulaşamaz oldu.

Hayati önemde

Balçova Belediyesi Aşevi’nin 10 yıldır devam ettirdiği yaşlılara sıcak yemek projesi de Koronavirüs salgını nedeniyle hayati bir önem taşımaya başladı. Balçova’da yaşlı nüfusun fazla olduğunun altını çizen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “İlçemizin 80 bin nüfusu var. Ama yaşlı ve dar gelirli vatandaşlarımız da var. Biz bu nedenle dar gelirli, yaşlı veya kimsesiz 700 vatandaşımızın evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Son yaşanan salgın nedeniyle bu görevimiz hayati bir önem taşımaya başladı. Vatandaşlarımızın da etraflarındaki yaşlı ve kimsesiz büyüklerimize destek olmalarını bekliyoruz. Bir yardımda bulunama imkanları yoksa bile bizlere bildirmelerini rica ediyoruz” dedi.
 

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