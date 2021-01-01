Balçova’nın en güzel geleneği

Balçova’da yıllardır gelenek haline gelen Çalkaya Ailesi’nin yeni yıl ziyaretlerine koronavirüs salgını da engel olamadı

Semtevleri tarafından belirlenen aileleri ziyaret eden Belediye Başkanı Başkan Fatma Çalkaya ve eşi Mehmet Ali Çalkaya, sabah saatlerinde itibaren vatandaşları ziyaret etmeye başladı. Salgın nedeniyle vatandaşların sağlığını tehlikeye atmak istemeyen Çalkaya çifti, kapıdan iyi dileklerini sunarak getirdikleri hediyeleri takdim etti. Gün boyunca onlarca aileyi ziyaret eden Başkan Çalkaya; kimi eşini kaybetmiş, kimisi hastalıklarla azimle mücadele eden, birçoğu da ekonomik güçlüklere rağmen ayakta kalan vatandaşları ziyaret ederken, Balçovalılarda Çalkaya Ailesi ile birlikte yeni yılı karşılamanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklar kendilerini ziyaret eden Başkan ablalarına, elleriyle hazırladıkları hediyeler verdi.

Hizmet üretiyoruz

Güzelliklerin paylaştıkça arttığına inandığını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya “Biz yıllardır zorda olanın yanında olan bir anlayışla Balçova’da hizmet üretiyoruz. Yaşanan zorluklar, çekilen dertler paylaştıkça azalıyor. Bu anlamda Zor bir yıl olan 2020 yılının son gününde Çocuklarımızın yeni yıla gülen gözlerle girmesi, yaşlılarımızın yalnız olmadıklarını bilmesi bize huzur veriyor. 2021 yılında çocukların yatağa aç girmediği, her çocuğun eşit ve kaliteli eğitim aldığı bir Türkiye istiyorum. Kadınların şiddet görmediği, her kadının sosyal hayatın içinde kendini özgürce ifade edebildiği, İşsizliğin son bulduğu, hayvanlara işkence edilmediği, doğanın korunduğu bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu.