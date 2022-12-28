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Balçova’nın Engelsiz Yeni Yıl Partisi

Balçova’da yaşayan engelli vatandaşlar için düzenlenen yeni yıl partisinde hayatın engellerine takılmayan gençler, aileleri ile birlikte gönüllerince eğlendi. Gençlerin 2023 yılı eğlencesine Başkan Fatma Çalkaya ve Belediye Meclis Üyeleri de pistte dans ederek katıldı

Balçova’nın Engelsiz Yeni Yıl Partisi
28 Aralık 2022 Çarşamba 12:23

Balçova Belediyesi’nin ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için geleneksel hale getirdiği Engelsiz Yeni Yıl Partisi bu yılda coşkuyla kutlandı. Balçova Belediyesi Engelli Hakları ve Spor Müdürlüğü’nün düzenlediği partiye Balçova’daki engelli bireyler aileleri ile birlikte katıldı. Şapkalarını ve gözlüklerini takan gençler müzik eşliğinde Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Belediye Meclis üyeleri birlikte dans ederek, oyunlar oynayarak gönüllerince bir yılbaşı kutlaması yaptı. Hep birlikte yeni yıl pastasını kesen gençlere yeni yıl hediyeleri verildi.

Gençlerle birlikte partide eğlenen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Balçovada her zaman büyük bir aile olduğumuzu üstüne basa basa söylüyorum. Bu aile olmanın en güzel örneğini de zor zamanlarda birbirimize destek olarak gösteriyoruz. Biz bu yüzden hem engelli vatandaşlarımıza hem de onlarla birlikte hayatın zorluklarını üstlenen ailelerine destek veriyoruz. Balçova’nın Güneş Yüzlü çocuklarına belediyemizin kapıları her zaman sonuna kadar açık olacak” dedi. Engelli genç ve çocukların ailelerine hitap eden Başkan Çalkaya “Sizlerin azmi önünde saygıyla eğiliyorum. Çünkü sizin azminiz çocuklarımızın hayata bağlanmasını sağlıyorsunuz. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Etiketler; #balçova #yeni yıl
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