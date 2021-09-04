Balık avlamak isterken, kalbine zıpkın saplandı!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi, başarılı bir ameliyata daha imza attı. Kalbine kazayla zıpkın saplanan Oğuzhan Sonügür, DEÜ’de yapılan zorlu ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu

İzmir Karaburun’da arkadaşlarıyla birlikte balık avlamaya giden Oğuzhan Sonugür’ün (33) kalbine kazara zıpkın saplandı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan müdahalenin ardından kalp ve damar cerrahisi bölümünde ameliyata alınan hastanın durumu iyiye gidiyor.

Karaburun’da hobi amaçlı balık avlamaya giden 33 yaşındaki Oğuzhan Sonugür, kazara elindeki zıpkını kalbine sapladı. Bir süre denizde kaldıktan sonra arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkartılan Sonugür, 112 Acil Servis ekipleri tarafından DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Sonugür'e ilk müdahaleyi yapan acil servis doktorları, çekilen grafide zıpkının 21 cm içeriye girdiğini saptadı. DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servis çalışanları, zamana karşı yarışarak hastayı kısa sürede ameliyat için hazır hale getirdi. Daha sonra DEÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi’nde ameliyata edilen hasta, burada yapılan zorlu operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Başarılı bir ameliyat geçiren Sonugür’ün tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceği öğrenildi.

HASTA BİZE GELDİĞİ İÇİN ŞANSLI



Kalbine zıpkın saplanan hastayı ameliyat eden ekipte yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Tuğra Gençpınar, yaptıkları işlemler hakkında bilgi vererek, “Hasta bize geldiğinde zıpkının göğüs kafesinden kalbine doğru saplandığını gördük. Çoğu kalp ameliyatında dokuyu hareket ettirebiliyorsunuz. Ancak bu vakada zıpkının ucundaki bölüm nedeniyle böyle bir şansımız olmadı. Çünkü kalp dokusunun yırtılması söz konusuydu. Açık kalp ameliyatıyla zıpkını oradan çıkardık. Akciğeri delerek girdiği için, göğüs cerrahisiyle birlikte akciğerde de onarım yapıldı. Çoğu merkezde bu tarz ameliyatlar yapılamadığı için hastanın DEÜ Tıp Fakültesi'ne gelmesinin kendisi için bir şans olduğunu söyleyebiliriz. Tam teşekkülü hastanemizde, vakit kaybı olmadan zamana karşı yarışarak, multi sistemle müdahale ederek başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Meslek hayatımızda çok az rastlayacağımız bu zorlu ameliyatı başarı tamamlayarak kalpte ciddi bir onarım yaptık” ifadelerini kullandı.

Hastanın babası Rıdvan Sonugür ise hastayı ameliyat eden doktorlara teşekkür ederek, “112 Acil Servisi ve DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi’nin çabalarıyla oğlum kurtuldu. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.