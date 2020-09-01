Balık sezonu törenle açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, balıkçılık av sezonunun başlaması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’nde yapılan geleneksel açılış törenine katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni av sezonunun başlaması nedeniyle düzenlenen geleneksel açılış törenine katıldı. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jack Eskinazi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Metin Karan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Köy Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer ve balıkçılık sektörünün temsilcileri de katıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, balıkçılar için hayırlı, bol kazançlı bir yıl olmasını dilediğini söyledi. Başkan Tunç Soyer ise “Vira Bismillah” diyerek bereketli bir sezon temennisinde bulundu. 1 Eylül 2019’dan bu yana İzmir Balık Hali’nde gerçekleştirilen balık sevkiyatının 55 bin tona yaklaştığını söyleyen Başkan Soyer, “Bu alanda ülkemizde ilk sırada yer alan İzmir aynı zamanda pek çok Avrupa ülkesinin yanında, Çin ve Katar’a bile balık ihracatı gerçekleştiriyor” dedi.

Mezata katıldılar

Su Ürünleri Hali’nde balıkçı tezgâhlarını gezen ve balıkçılarla sohbet eden heyet mezata da katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mezattan barbun, eşi Neptün Soyer ise iskorpit aldı. Açılış etkinliğine katılan davetliler balık mezatının ardından Başkan Tunç Soyer’in seçim vaatlerinden biri olan ve yapımı tamamlanan Su Ürünleri Hali restoranında balık çorbasının olduğu kahvaltı sofrasında buluştu. İzmirlilerin uygun fiyata balık yiyebileceği ve balık çorbası içebileceği restoran yakın bir zamanda hizmete açılacak.

55 bin ton sevkiyat

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali, ülkede ve dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen son derece başarılı bir grafik çiziyor. 1 Eylül 2019’dan 1 Eylül 2020’ye kadar iç pazara ve dünyanın çeşitli ülkelerine 55 bin ton balık sevkiyatı yapıldı. Son dönemde koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışı satışları dursa da iç piyasadaki canlılık devam etti. İzmir Balık Hali çevre illerden gelenlerle birlikte 5 bin civarında perakende satıcıya hitap ediyor. Hal’e günlük ortalama 1500 araç giriş yapıyor. İzmir Balık Hali bu yüksek potansiyeli sayesinde Türkiye’nin en gözde hali olma özelliğine sahip. İzmir’den özellikle Yunanistan, İtalya, İspanya, Lübnan, Çin, Kıbrıs, Katar ve Ukrayna’ya sübye, kalamar, ahtapot, deniz patlıcanı ve benzeri su ürünleri ihracatı yapılırken, çipura ve levrek gibi türler ise dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor