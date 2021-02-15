O DAVADA KARAR ÇIKTI
O DAVADA KARAR ÇIKTI
0
68 YIL SONRA ÖZGÜR
68 YIL SONRA ÖZGÜR
0
KANSERİN 9 BELİRTİSİ
KANSERİN 9 BELİRTİSİ
0
EVİNİZİ SIK SIK HAVALANDIRIN
EVİNİZİ SIK SIK HAVALANDIRIN
0

Balık tutarken deniz düşen uzman çavuş öldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde sahilde balık tutarken denize düşen uzman çavuş, yaşamını yitirdi

Balık tutarken deniz düşen uzman çavuş öldü
15 Şubat 2021 Pazartesi 16:04

Alınan bilgiye göre, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görevli Uzman Çavuş Mehmet Emin Özdemir, Yalı Mahallesi sahilinde balık tutarken dengesini kaybedip denize düştü.

Özdemir'in denizde sürüklendiğini gören arkadaşı onu kurtarmak için suya atladı ancak başarılı olamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geldi.

Özdemir'i arama çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de destek verdi. Özdemir'in cansız bedeni, yaklaşık 2 kilometre ileride kıyıya vurmuş halde bulundu.

Özdemir'in cenazesinin yarın Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Akçaköy'de defnedileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #aliağa #Uzman Çavuş #ölüm
Önceki Haber
Aydın'da bir mahalle karantinaya alındı
Sonraki Haber
Göztepe bir ilki gerçekleştirecek
İzmir Büyükşehir'den üniversiteye hazırlanan gençlere destek
İzmir Büyükşehir'den üniversiteye hazırlanan gençlere destek
0
Konak Belediyesi'nden selde evi hasar gören kadına destek
Konak Belediyesi'nden selde evi hasar gören kadına destek
0
İzmir Büyükşehir o öğrencilere tablet de gönderdi
İzmir Büyükşehir o öğrencilere tablet de gönderdi
0
İzmir'de PKK operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de PKK operasyonu: 7 gözaltı
0
İzmir'de 16 bin öğrenci okulda ders başı yaptı
İzmir'de 16 bin öğrenci okulda ders başı yaptı
0
'EnTaksi' sayesinde unutulan eşyalar daha çabuk bulunuyor
'EnTaksi' sayesinde unutulan eşyalar daha çabuk bulunuyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.