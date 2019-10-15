Balkan Festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Balkanlılar Halk Dansları Festivali başladı. Festivalin açılışında konser ve halk dansları gösterileri yapıldı. 10 Balkan ülkesinin katıldığı festival üç gün sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Balkanlılar Halk Dansları Festivali'nin 14'üncüsünü İzmirlilerle bir araya getirdi. 17 Ekim'e kadar sürecek festival, Cumhuriyet Meydanı'nda açılış töreni ve halk dansları gösterileriyle başladı. Açılışın ardından ise Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark'a kortej yürüyüşü yapıldı ve saat 19.00'da Kültürpark Çim Alan'da İBB Pop Orkestrası konseri ile halk dansları gösterileri düzenlendi.

10 ülkeden katılım

16 Ekim Çarşamba Kültürpark Çim Alan'da saat 18.30'da Sakoband konseri, saat 19.30'da Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye'nin halk dansları gösterileri olacak. Yarın ise Kültürpark Çim Alan'da saat 18.30'da Shukar Müzika Konseri, 19.30'da Bulgaristan, İBB Ritm Dans Topluluğu, Kosova, Makedonya ve Yunanistan halk oyunlarını sahneleyecek. Festivale ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Kosova ve Hırvatistan katılıyor.