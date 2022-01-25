Balkan Göçmenleri’nde Şükürer’e tepki!

İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer’in bir gazeteye verdiği röportajda Balkan Göçmenleri’ne yönelik kullandığı ifadelere tepki gösteren İzmir’deki Balkan Federasyonları ve Balkan Dernekleri, Şükürer’in fiil ehliyetine dair şüphelerinin olduğunu belirterek görevden alınmasını istedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’deki Balkan Federasyonları ve Balkan Dernekleri, İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer’in bir gazeteye verdiği röportajda Balkan Göçmenleri’ne yönelik kullandığı ifadeler üzerine Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklamasında bulundu. Açıklamaya katılan 35 dernek adına basın açıklaması metnini okuyan Ömür Şanlı, Şükürer’in sözlerinin Balkan Göçmenleri arasında büyük bir bir tepkiye yol açtığını belirterek Balkan Göçmenleri’nin hedef alındığını söyledi.

“Fiili ehliyetinden şüpheliyiz”

Sıtkı Şükürer’in fiili ehliyetine dair şüphelerinin olduğunu ifade eden Şanlı, “İzmir’in koku sorunundan, dönüşüm sorununa kadar pek çok çileye dönüşen meselesinin çıkış noktası olarak göçmenleri gösteren söz konusu şahsın fiil ehliyetine dair şüphelerimiz oluşmuştur. Camiamızı rencide eden, aşağılayan, harekette bulunan bu kişiye Balkan göçmenlerinin tarihi ve özellikleri konusunda bazı dersler vermek isteriz. Bugün İzmir’in neredeyse yarı nüfusunu oluşturan bizler; Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki fetihlerine bağlı olarak Balkanlar’a iskân edildik. Bölgeyi Türk yapan Büyük Türk Milletinin temsilcileri olarak orada bulunduk. Acı kaderimiz bizi İmparatorluğumuzun dağılması sürecinde Anadolu’ya geri getirdi. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hemşerileri olarak Cumhuriyetimizin kalkınması, yücelmesi için canla başla çalıştık. Kendi topraklarımızda, memleketimizde yaşamaya ve üretmeye başladığımızda; tüm değerlerimizi en çok sahiplenen, koruyup kollayan kesim olduk. Coğrafyası Ege, kokusu Balkan olan İzmir’in güzel hale gelmesi için elimizi değil, doğrudan gövdemizi taşın altına koyduk. Aynı durum ülkemiz genelindeki diğer göçmen kardeşlerimiz için de geçerlidir. Ekseriyetle sorunlu göçler ve mübadelelerle geldiğimiz ülkemizde; yerleştirildiğimiz her şehirde denge unsuru olduk. Taşı toprağı da koruduk; katma değer yaratarak ekonomiye ve kalkınmaya da katkı koyduk. Bunları, inançla, emeğimizle, tüm varlığımızla yaptık” dedi.

“Çözüm önerisi bizi başka yere sürmek mi?”

Şükrüer’in göçmenlere hakaret ettiğini ifade eden Şanlı, “Kendisini İzmirli değil, Ankaralı olduğunu hissettiğini söyleyen; ama ne tuhaftır ki; İzmir’in kalkınması, ekonomisinin kurtuluşu için yetkilendirilmiş bu kişinin hakkımızda söylediklerinin hükmü nedir? Soruyoruz… İzmir’in çöpünü, pis kokusunu, kentsel dönüşüm zafiyetini biz Balkan Göçmenlerine bağlayan bu bakış açısının yetkisi dâhilindeki çözüm önerisi nedir? Bizi başka bir yere sürmek mi? Soruyoruz? Kendisinde en aşağılayıcı biçimde sorumlu ilan etme hakkı gören; bizleri horlayan bu zihniyetin demokrasiyle, insan sevgisiyle, İzmir sevgisiyle bağı nedir? Ne kadar güçlüdür? Soruyoruz? Ve yine soruyoruz! Bu şehri yönetenlerin; kendisine bu yetkiyi vererek, kestiği ahkâm ile başta bizler olmak üzere; İzmir’i İzmir yapan tüm dinamikleri alaşağı eden bu ayrımcı, tepeden bakan, çarpık zihniyetin karşılığını vermek gibi bir niyeti var mıdır? İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde oldukça etkin olan bu ismin; verdiği röportajı ortadan kaldırması; hepimize dokunan aşağılayıcı değerlendirmelerini ortadan kaldırmış olmuyor. Açıkça söylemek gerekirse, bu açıklama kente dair bir eleştiri ya da özeleştiri değil; gerçekçi bir bakış açısı ya da masum bir değerlendirme değildir. Düpedüz İzmir’i taşıyan, yaşayan ve kalkındıran bizlere hakarettir. Biz Balkan Göçmenlerini başa tutturup, Karşıyakalıları, Doğu ve Güney Doğulu İzmirlileri de hedef alan bu açıklamaların muhakkak ki bir karşılığı olmalıdır” diye konuştu.

Görevden alınmalı

Sıtkı Şükrüer’in İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevinden alınmasını isteyen Şanlı, “Tarafımıza yöneltilen bu sözler, bizleri ve ailelerimizi sadece üzmemiştir. Her birimizin bunu bir kenara yazdığı unutulmamalıdır. Bir şehrin sorunlarını çözme sorumluluğunun o şehri yönetenlerde olduğu; yaşayanların sadece çözüm sürecine ortak edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bir şehri, şehir yapanın orada yaşayanlar olduğu, o yaşayanların da sadece sandıktan sandığa hatırlanan robotlar olmadığı unutulmamalıdır. Şehrimizin, güzel İzmir’imizin belediye başkanından bu kişi hakkında gereğini yapmasını ve bizleri ötekileştiren, hakaret eden Şükürer’i görevden almasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.