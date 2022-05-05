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Balkonda duran köpeği böyle çaldı!

05 Mayıs 2022 Perşembe 08:49

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde balkonda duran köpek çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Aksoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki balkonda köpek yavrusu olduğunu gören kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, korkuluklardan tutunarak balkona çıktı. Şüpheli, balkonda duran köpeği alıp kaçtı. Köpeğin sahibi durumu polise bildirdi.
Aparmandaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında da bir kişinin, balkondaki küçük köpeği alıp kaçması yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #köpek hırsızlığı #köpeği çaldılar
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