ESKİ SEVGİLİNİZİN ADINI HAMAM BÖCEĞİNE...
ESKİ SEVGİLİNİZİN ADINI HAMAM BÖCEĞİNE...
0
YENİ VİRÜS TÜRÜ KEŞFEDİLDİ
YENİ VİRÜS TÜRÜ KEŞFEDİLDİ
0
TWITTER ÜCRETLİ Mİ OLUYOR?
TWITTER ÜCRETLİ Mİ OLUYOR?
0
DURUŞMAYA KEDİ OLARAK KATILDI
DURUŞMAYA KEDİ OLARAK KATILDI
0

Balkondan düşüp ölmüştü. İntihar çıktı!

Dün Bayraklı'da yaşadığı evin balkonunda düşerek ölen 32 yaşındaki Okay C.'nin intihar ettiği ortaya çıktı

Balkondan düşüp ölmüştü. İntihar çıktı!
11 Şubat 2021 Perşembe 08:56

Dün saat 03.00 sıralarında İzmir Bayraklı 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan evinin 7.katından düşen Okay C. hayatını kaybetmişti. Okay C.'nin ölümünü araştıran polis ekipleri olayın intihar olmasından şüphelenmişti.

Okay C.'nin ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Okay C. son günlerde psikolojik sorunlar yaşıyordu. Okay C.'nin balkondan atlayacağı sırada bunu annesine söylediği, annesinin de kendisine engel olmaya çalıştığı, ancak genç adamın annesini iterek kendisinden uzaklaştırdıktan sonra balkondan atladığı öğrenildi.

Öte yandan genç adamın 3 yıldır İstanbul'da yaşadığı ve işyerini kapatıp İzmir'e döndüğü de öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bayraklı #intihar #ölüm #izmir
İlişkili Haberler
İzmir'de 7. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
İzmir'de 7. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Önceki Haber
Suriyeli kadının açtığı ilginç boşanma davası
Sonraki Haber
İzmir Valisi: Deprem nedeniyle 83 milyon 924 bin TL yardım yapıldı
İzmir'de bir kadın, hırsızlar tarafından kapağı çalınan rögara düştü!
İzmir'de bir kadın, hırsızlar tarafından kapağı çalınan rögara düştü!
0
İzmir Valisi: Deprem nedeniyle 83 milyon 924 bin TL yardım yapıldı
İzmir Valisi: Deprem nedeniyle 83 milyon 924 bin TL yardım yapıldı
0
Suriyeli kadının açtığı ilginç boşanma davası
Suriyeli kadının açtığı ilginç boşanma davası
0
Başkan Batur: Verdiğimiz sözün yüzde 65'ini gerçekleştirdik
Başkan Batur: Verdiğimiz sözün yüzde 65'ini gerçekleştirdik
0
İzmir'de denizde ceset bulundu
İzmir'de denizde ceset bulundu
0
Karşıyaka'da hurda araçlar toplanıyor
Karşıyaka'da hurda araçlar toplanıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.