Balkondan düşüp ölmüştü. İntihar çıktı!

Dün Bayraklı'da yaşadığı evin balkonunda düşerek ölen 32 yaşındaki Okay C.'nin intihar ettiği ortaya çıktı

Dün saat 03.00 sıralarında İzmir Bayraklı 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan evinin 7.katından düşen Okay C. hayatını kaybetmişti. Okay C.'nin ölümünü araştıran polis ekipleri olayın intihar olmasından şüphelenmişti.

Okay C.'nin ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Okay C. son günlerde psikolojik sorunlar yaşıyordu. Okay C.'nin balkondan atlayacağı sırada bunu annesine söylediği, annesinin de kendisine engel olmaya çalıştığı, ancak genç adamın annesini iterek kendisinden uzaklaştırdıktan sonra balkondan atladığı öğrenildi.

Öte yandan genç adamın 3 yıldır İstanbul'da yaşadığı ve işyerini kapatıp İzmir'e döndüğü de öğrenildi.