Bamya cep yakıyor

Urla'da tarladan sofraya binbir emekle gelen bamyanın üretimi, zahmetinden dolayı azalınca, fiyatı da katlandı. 40 yıldır geçimlerini bamya üretimiyle sağlayan Halil (68) -Sevim Kavaklı (66) çifti de, yetiştiriciliği zor ve zahmetli olan ürünün, bu yıl altın kadar kıymetli olduğunu söyledi.

Urla'nın İçmeler Mahallesi'nde yaşayan Halil ve Sevim Kavaklı çifti, kendilerine ait 3 dönüm araziye ektikleri bamyanın hasadına başladı. 40 yıldır bamya yetiştiriciliği ile uğraşan ve geçimlerini de bu şekilde sağlayan Kavaklı çifti, yetiştiriciliği zor ve zahmetli olan ürünün, bu yıl değer bulduğunu belirtti. İlkbaharda ekimi yapılan, haziran ayının ortalarında da hasadı başlayan bamyanın, özellikle toplama aşaması hayli yorucu. Bu nedenle çiftçilerin birçoğu bamya üretiminden vazgeçti. Tarladan sofraya binbir emekle gelen bamyanın üretimi, zahmetinden dolayı azalınca, fiyatı da katlandı. Tarlasındaki ürünün her gün bir kısmını toplayarak pazarda satan Halil Kavaklı, herkesin bamya yetiştiremeyeceğini dile getirdi.

Kilosu 15 TL

Sıcak hava nedeniyle sabahın erken saatlerinde ürünü topladıklarını söyleyen Kavaklı, "Zahmetli bir ürün. Toplarken elini, ayağını kaşındırır. O nedenle eldiven takarak topluyoruz. Fazla olunca toplaması sıkıntılı. Sağlıklı insan bile bu iş ile fazla uğraşamaz" dedi. Ürünün çıktığı ilk günler kilogram fiyatının 30 TL olduğunu, bunun da tüketicilerce eleştirildiğini kaydeden Kavaklı, "Ürünün pahalı olmasının nedeni, yetiştirilmesindeki zahmetten kaynaklanıyor. Ayrıca bu yıl ekim az yapıldı. Yorucu bir iş. Alışık olmayan insan bunu kolay kolay toplayamaz" diye konuştu. Kimi üreticilerin topladıkları bamyaları kendilerinin pazarladığını, kimilerinin ise pazarlayamadıkları için toptancılara verdiklerini anlatan Halil Kavakçı, "Toptancılar kilogramını 7-8'TL'den alıyor. Ama genelde kendileri kilogramını 15 TL'den satıyor" dedi.

Pazarda satıyorlar

Sevim Kavaklı da, topladıkları bamyaları yarım kilogram olacak şekilde paketlediklerini, bu paketleri kadınlar pazarında sattıklarını, bazı kişilerin de bamyayı pişirip öyle sattığını anlattı. Kavaklı, topladıkları bamyayı aracısız olarak sattıkları için emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi. Kavaklı çiftinin torunları Derin Kavaklı (9) da, yaz aylarında hasat için yardıma geliyor. Derin Kavaklı, bamya toplamaya yardımcı olduğunu, ancak bunu yaparken çok yorulduğunu söyledi.