Baran, Soyer'e vekalet etti

İzmir 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir ilke daha imza attı.

Engelsiz bir İzmir yaratmak için çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehir dışına çıkarken Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve tek engelli meclis üyesi Ahmet Uğur Baran'a emanet etti. AKP'li meclis üyesi Baran, "Bu özel günde İzmir'de ve Türkiye'de engelli vatandaşlarımızı temsil ediyorum. Bu farkındalık, bu adım bizim için çok kıymetli. Tunç Başkan da bu adımı attı ve bu, Türkiye genelinde bir ilk oldu" dedi.

Sokağa çıkalım

Baran, İzmir'in ana arterlerinde engelliler için çok büyük sorunların olmadığını ancak arka sokaklarda ciddi problemler yaşadıklarını dile getirdi. Kaldırımların dar olmasından ve kaldırım işgallerinden yakınan Baran şöyle devam etti: "Bu bir kurumdan ya da bir kişiden kaynaklanmıyor, bu toplumsal farkındalığın geç oluşmasından kaynaklanıyor. Örneğin bir kafeteryanın tuvaletinde 'engelli kadın', 'engelli erkek' ayrımı yok. Ancak karamsar değilim, bunları el birliğiyle çözeceğiz." Engelli yurttaşları sokağa çıkmaya ve karşılaşılan engelleri anlatmaya çağıran Baran "Biz bunları dile getirmedikçe bir sonuca varamayız" dedi.

