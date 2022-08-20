Barbaros köyünde festival zamanı

5. Barbaros Oyuk Festivali tarımsal kalkınmayı desteklemek ve gençlere köyde istihdam yaratmak amacıyla dün başladı

5. Barbaros Oyuk Festivali dün ata bindirilmiş gelin-damat kostümlü korkulukların davul-zurna eşliğinde köy meydanına getirilmesiyle başladı. Festivalin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Nilay Kökkılınç ve Bülent Köklü, Urla Belediyesi Meclis Üyesi Deniz Ulçay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarımada Şube Müdürü Yener Kırmızı, İzmir milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Urla muhtarları köylüler katıldı.

Başkan Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu çerçevesinde çıktıkları tarımsal kalkınma yolculuğunda, Barbaros köyü üreticileriyle yol arkadaşı olduklarını belirten Nilay Kökkılınç, “Gıda krizinin giderek daha yüksek sesle dillendirildiği, doğal ürünlere ulaşmanın giderek güçleştiği günümüzde tarla korkuluklarını işsiz bırakmamak, tarıma sahip çıkmak lazım. Barbaros da bir köyün isterse el birliğiyle, imece usulüyle neler başarabileceğini bize gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak daima yanınızdayız” dedi.

Sanatın ve üretimin yanında

Üç gün boyunca yetişkinler ve çocuklar için birçok atölyenin yapılacağı festivalde Türkiye’nin önemli kukla yapım sanatçılarından Ayten Öğütçü’nün “Portreler” sergisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyelerinin hızlı ve tüketim odaklı modaya karşı doğa dostu, sürdürülebilir modayı görünür kılan “Doğadan İzler” karma sergisi ve Belkis Ersan Yaka’nın “Tarla Şapkaları” sergisi de yer alacak. İhtiyaç halinde insanların kaynak suyu depolama ve kullanımı konusundaki yaratıcılığını gözler önüne seren “Barbaros Su Kültürü Mirası Sergisi” de festival kapsamında. En güzel kapı, pencere önü ve avlu yarışması, en güzel korkuluk yarışması, sağlık ve beslenme gibi önemli konularda söyleşiler, “Düşünce Tarlası”, “Yoga Atölyesi” gibi çocuklara yönelik faaliyetler de festivalin zengin içeriği arasında.

Köyde tarla korkuluklarına “oyuk” adı veriliyor. Festivalin amacı ise tarımsal kalkınmayı desteklemek ve gençlere köyde istihdam yaratmak.