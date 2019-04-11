Barda çalışanını öldüren katil yakalandı

Alsancak'ta, işlettiği barda garsonluk yapan Mustafa Demir'i döverek ölümüne neden olduğu öne sürülen Hasan Y., olaydan 5 gün sonra yakalandı. Emniyete götürülen Hasan Y.'nin pişman olduğunu söylediği belirtildi.

Olay, 5 Nisan Cuma gecesi, Alsancak ilçesi Bornova Sokağı'nda meydana geldi. Bar işletmecisi Hasan Y. ile yanında çalışan Mustafa Demir, aldıkları alkolün etkisiyle tartışmaya başladı. Hasan Y., iş yerinden dışarı çıkardığı Demir'i sokak ortasında dövdü. Olay sırasında yere düşen Demir, aldığı darbelerle bilincini kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Mustafa Demir, yolda yaşamını yitirdi. Demir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Maktul Mustafa Demir

Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Hasan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, izini sürdüğü Hasan Y.'yi, olaydan 5 gün sonra, kentte saklandığı bir evde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Hasan Y.'nin suçunu itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği bildirildi.