Barış'ın 'şüpheli' ölümüne soruşturma

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 60 gündür tedavi gören Muhammed Barış Bayar (7) yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümünün doktorlar tarafından 'şüpheli' olarak belirlenmesi üzerine polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Barış'ın 'şüpheli' ölümüne soruşturma
06 Aralık 2020 Pazar 11:43

Bir süre önce, iddiaya göre, karaciğer nakli olan Muhammed Barış Bayar, fenalaşması sonucu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin çocuk bölümünde tedaviye alınan Muhammed Barış, yaklaşık 60 gün sonra yaşamını yitirdi. Doktorların yaptığı inceleme sonucu Muhammed Barış'ın ölümünün şüpheli bulunması gerekçesiyle polis soruşturma başlattı. Muhammed Barış Bayar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


 

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