Baro'dan kadınlara özel izin

İzmir Barosu Yönetim Kurulu, barodaki kadın çalışanlara, her ay belirledikleri bir gün için özel izin verme kararı aldı.

Baro'dan kadınlara özel izin
04 Eylül 2019 Çarşamba 13:29

Barodan yapılan yazılı açıklamaya göre, baronun, kenti özgürlüklerin başkenti yapmak için çalıştığı, bunun da kadınları özgürleştirerek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisi sağlanarak gerçekleşebileceği belirtildi.

Baroda çalışan kadınların haklarının da gözetildiği kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İzmir Barosu olarak, baromuz bünyesinde çalışan kadın arkadaşlarımıza ayda 1 gün, menstrüasyon (regl) izni verilmesine karar vermiş bulunuyoruz. Benzer kararların, kadının çalışma şartlarının iyileştirilmesindeki önemini bilerek tüm diğer kurumlarda da uygulama alanı bulmasını diliyoruz."

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