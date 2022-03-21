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Basamak kursları 3 bin kişiye ulaştı

Kültür- sanat ve hobi kurslarını bu yıl Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında toplayan Bayraklı Belediyesinin 13 branşta açtığı kurslar yoğun ilgi gördü. 7’den 70’e toplumun her kesimine yönelik düzenlenen ücretsiz kurslara katılanların sayısı 3 bine ulaştı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İlçe sakinlerimiz açtığımız kurslarda hobi ve yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor. İlginin fazla olması bizi memnun ediyor. Yurttaşlarımızı ücretsiz kurslarımızda keyifli vakit geçirmeye davet ediyoruz” dedi

Basamak kursları 3 bin kişiye ulaştı
21 Mart 2022 Pazartesi 12:54

Bayraklı’da her yıl binlerce vatandaşı kültür-sanat kurslarında bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, BASAMAK çatısı altında topladığı kurslarla 3 bin kişiye ulaştı. ‘Sanat için BASAMAK’ sloganıyla yola çıkan Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi kursları vatandaşların da beğenisini topladı. 12 merkezde 13 branşta verilen kurslarla ilgili detaylı bilgi 477 20 00 (2565-2571) telefon numarasından alınabiliyor.

KURSLAR SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Her yıl binlerce kişinin katıldığı kurslarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. Yetişkinler için de hobi kursları düzenliyoruz. Bu yıl da kısa zamanda büyük ilgi gören kurslarımızla daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı, hizmet vermeyi planlıyoruz. Kurs sayılarımızı da bu kapsamda artırmayı hedefliyoruz. Kurslarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar gösterilen yoğun ilgi bizi oldukça memnun ediyor. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyor, ilgilenen herkesi atölyelerimize bekliyoruz” dedi.

13 BRANŞTA KURS İMKANI

BASAMAK çatısı altında açılan Herkes İçin Matematik, Gitar, Bağlama, Satranç, Piyano, Drama, Halk Dansları, 7’den 70’e Felsefe, Görsel Sanatlar, Mandolin Korosu, Ritm, Keman ve İngilizce atölyeleri hem çocuklara hem de yetişkinlere eğlenme ve öğrenme imkanı sunuyor.

Etiketler; #bayraklı #belediye #basamak
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