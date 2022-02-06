FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
0
MAHKEME KARARINI VERDİ
MAHKEME KARARINI VERDİ
0
METAVERSE'E HAZIR MIYIZ?
METAVERSE'E HAZIR MIYIZ?
0
SESİ TİTREYEREK KONUŞTU!
SESİ TİTREYEREK KONUŞTU!
0

'BASAMAK' kurslarına büyük ilgi

Kültür- sanat ve hobi kurslarını bu yıl ilk kez Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında toplayan Bayraklı Belediyesinin 13 branşta başlatacağı kurslar büyük ilgi gördü. Bir ayda bin 594 kişi başvuru yaptı. Başkan Serdar Sandal "Her yaşa uygun ve ücretsiz atölyelerimize herkesi bekliyoruz" dedi

'BASAMAK' kurslarına büyük ilgi
06 Şubat 2022 Pazar 17:23

Kültür- sanat ve hobi kurslarıyla her yıl, yüzlerce kişiye yeteneklerini geliştirme ve güzel vakit geçirme imkanı sunan Bayraklı Belediyesi, bu yıl 13 branşta açacağı atölyeleri BASAMAK çatısı altında topladı. Herkes için Sanat parolasıyla yola çıkan Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. İki haftalık duyurular sonunda bin 594 kişi atölyelere katılmak için başvuru yaptı. Şubat ayı içinde başlayacak atölyeler, 12 farklı merkezde vatandaşla buluşacak. Kayıt ve detaylı bilgi 477 20 00 (2565-2571) numaralı telefondan alınabilecek.

7'DEN 70'E KURS İMKANI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi'ni kurarak tüm atölyelerimizi tek çatı altında topladık. 13 farklı branşta açacağımız kurslarla çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yetişkinler için de hobi kursları düzenliyoruz. İnanıyoruz ki; vatandaşlarımız bu kurslarda  'BASAMAK'ları teker teker çıkacak ve Türkiye'ye örnek olacak. 7'den 70'e her Bayraklılıyı atölyelerimize katılmaya bekliyoruz" dedi.

HANGİ KURSLAR AÇILACAK?


BASAMAK çatısı altında açılacak olan Herkes İçin Matematik, Gitar, Bağlama, Satranç, Piyano, Drama, Halk Dansları, 7'den 70'e Felsefe, Görsel Sanatlar, Ritm, Mahalle Korosu, Keman ve Mandolin atölyeleri hem çocuklara hem de yetişkinlere eğlenme ve öğrenme imkanı sunacak.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #izmir #basamak
Önceki Haber
Türkiye'de etkili olan aşırı soğuk havanın nedeni belli oldu: Tonga yanardağı!
Sonraki Haber
Hasta flamingo sağlığına kavuşacak
İzmir'de sağlık çalışanları iş bıraktı: Açlık sınırında bir ücrete mahkum edildik
İzmir'de sağlık çalışanları iş bıraktı: Açlık sınırında bir ücrete mahkum edildik
0
104 yerinden bıçaklanan kadının mahkemesinde ilginç anlar!
104 yerinden bıçaklanan kadının mahkemesinde ilginç anlar!
0
EGEKAF, dünyanın en büyüğü olacak
EGEKAF, dünyanın en büyüğü olacak
0
Konak Belediyesi'nden bir ilk! Atık toplayıcılar tek çatı altında toplandı
Konak Belediyesi'nden bir ilk! Atık toplayıcılar tek çatı altında toplandı
0
Esnaf Başkan Sandal'a dert yandı: Siftah yapmadan günü kapatıyoruz
Esnaf Başkan Sandal'a dert yandı: Siftah yapmadan günü kapatıyoruz
0
İzmir'de korkutan deprem!
İzmir'de korkutan deprem!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.