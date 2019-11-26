Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve yöneticileri öğretmenler günü yemeğinde bir araya geldi. Okul Müdürü Ayşe Hale Sarıçam, 'İnşallah bu birlikteliğimiz hiçbir zaman bozulmaz. Başarımızda hepinizin emeği var' dedi.

Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve yöneticileri öğretmenler günü yemeğinde bir araya geldi. İzmir Polis Evi'nde gerçekleştirilen yemeğe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün, Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayşe Hale Sarıçam, eşi, okul yöneticilleri, öğretmenler ve eşleri katıldı. Öğretmenlerin gününü kutlayan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün, 'İyi ki öğretmeniz, iyi ki bu mesleği seçmişiz. Öğretmenlik kutsal bir meslektir' dedi. Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kentin önemli liselerinden biri olduğunu belirten Büdün, 'İyi öğretmen öğrenciyi değiştiren değil ona doğru yolu gösterendir. Siz değerli öğretmenlerimizin geleceğimiz olan öğrencilere en doğru yolu göstereceğinizden hiç şüphem yok' diye konuştu.

Gününüz kutlu olsun

Konuşmasına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün'e teşekkür ederek başlayan Okul Müdürü Ayşe Hale Sarıçam ise şunları söyledi: 'Sevgili meslektaşlarım hoş geldiniz. İnşallah bu birlikteliğimiz hiçbir zaman bozulmaz. Hep böyle devam eder nice başarılara koşarız. Az önce hocamız 'başarımız okul müdürümüzün emeği ile' dedi ama burada hep bereber her birimizin bu okulun başarısı için koyduğu bir taş var. Bu taş çok önemli, personelinden memuruna, okul aile birliğinden öğretmenine öğrencisine, velisine biz hep beraber okulumuzun başarısı için birer taş koyarak bu okulu daha da başarılı kılmaya çalışıyoruz. İnşallah en güzel başarılarla okulumuzun adını duyururuz. Gününüz kutlu olsun. Daha nice nice senelere ulaşmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum' dedi. Okul müdürü Ayşe Hale Sarıçam, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün'e okul adına çiçek takdim etti. Öğretmenler de Okul Müdürü Ayşe Hale Sarıçam ve müdür yardımcılarına öğretmenler günü hediyesi ve çiçek verdi.