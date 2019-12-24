Başarısını rektörle paylaştı

Ege Üniversitesi sporcuları katıldıkları turnuvalarda başarılı sonuçlarla dönmeye devam ediyor. EÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ali Koç, kick boksta dünya üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu oldu.

Başarısını rektörle paylaştı
24 Aralık 2019 Salı 13:10

Rektör Necdet Budak, genç sporcu Ali Koç'u ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gencer'i makamında ağırladı. Spora yapılan yatırımın gençlerin geleceğine yapıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Son iki yıl içerisinde Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünü yeniden yapılandırarak modernize ettik. Sporcularımızın ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı başarılar göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Ali kardeşimiz de Kick Boksta Dünya üçüncülüğüne ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Kendisini ve hocalarını gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

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