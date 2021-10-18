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Basın Özgürlüğü Ödülü Çiğdem Toker'e

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Karşıyaka Belediyesi tarafından verilen Basın Özgürlüğü Ödülü’nün bu yılki sahibi Gazeteci Çiğdem Toker oldu

Basın Özgürlüğü Ödülü Çiğdem Toker'e
18 Ekim 2021 Pazartesi 09:09

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Karşıyaka Belediyesi tarafından verilen Basın Özgürlüğü Ödülü’nün bu yılki sahibi Gazeteci Çiğdem Toker oldu. Toker, basın özgürlüğünden taviz vermeden, özellikle devlet ihaleleriyle ilgili sergilediği araştırmacı gazetecilik ve kamu çıkarlarını koruyup gözeten yazıları nedeniyle bu ödüle layık görüldü.

Ödül Töreni 20 Ekim’de

Basın Özgürlüğü Ödül Töreni, Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikâh Evi’nde 20 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’da yapılacak. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Çiğdem Toker’e ödülünü takdim edeceği tören halka açık olarak gerçekleşecek.

Çiğdem Toker Kimdir?

Çiğdem Toker, Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1990-1993 yıllarında haftalık Ekonomik Panorama dergisinde, 1993-2008 döneminde de 15 yıl Hürriyet gazetesinin Ankara Bürosu'nda ekonomi muhabiri olarak görev yaptı. Habertürk gazetesinin ilk Ankara temsilcisi olarak gazetenin Ankara bürosunu kurdu. 2009-2013 arası Akşam gazetesinde köşe yazarı ve Ankara temsilcisi olarak çalıştı. 2013 yılında Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başladı. Eylül 2018'den bu yana Sözcü gazetesinde yazıyor.

Etiketler; #çiğdem toker #basın özgürlüğü ödülü #izmir
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