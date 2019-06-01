Başka Arda personel ile bayramlaştı

​​​​​​​Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Ramazan Bayramı öncesi son mesai günü belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Personelle tek tek bayramlaşan Başkan Arda, “Yüreklerinizin sevinçle dolmasını, umutlarınızın gerçek olmasını dilerim” temennisinde bulundu.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Ramazan Bayramı öncesi son mesai günü belediye personeliyle bir araya geldi. Gaziemir Belediyesi fuaye alanında düzenlenen bayramlaşmaya belediyenin tüm çalışanları, birim müdürleri, başkan yardımcıları, Belediye İş 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan ve Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şube temsilcisi Nazmiye Uysal katıldı. Belediye personeliyle tek tek bayramlaşan Belediye Başkanı Halil Arda, “Birlikte kutladığımız ilk bayram. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Bu bayramda yüreklerinizin sevinçle dolmasını, umutlarınızın gerçek olmasını diliyorum. Ailenizle birlikle sağlık, mutluluk, huzur dolu nice bayramlar yaşamanız dileğiyle hepinizin bayramını kutluyorum” diye konuştu.