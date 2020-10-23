İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve seçildiği 31 Mart 2019’dan bugüne uzanan 550 günün hikâyesini anlattı. “Başka bir hayat mümkün” diyerek çıktıkları yolda kararlılıkla yürüdüklerini belirten Soyer, İzmir’i dünya kenti haline getirmeyi hedefleyen atılımları paylaştı

Soyer, “İzmir’de bir yandan limanla, teknolojiyle, demokrasiyle, tarımla, turizmle refahı büyüteceğiz... Bir yandan da bu adaletsizlikle, haksızlık, hukuksuzlukla, yoksullukla, bölünmüşlükle mücadeleye devam edeceğiz. Emin olun kazanacağız. Bunu hep birlikte başaracağız." dedi

Birlikte varız

Başkan Soyer, "Çünkü biz hepimiz birlikte varız ve birbirimize muhtacız. Biz aslında birlikte İzmir’iz. Barış içinde, aşkla bir arada yaşamanın yollarını hep birlikte bulacağız, ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız. Göreceksiniz yapacağız, çünkü bu bizim ortak kaderimiz. Biz buna muktediriz. Diyorum ya, Biz İzmiriz.” diye konuştu.