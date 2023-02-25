“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu depremzede üreticilere de nefes aldıracak”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in deprem bölgesinde üretimin sürmesi için kırsalın desteklenmesi yönündeki hedefi doğrultusunda çalışmalar hızlandırıldı. Deprem bölgesinde yaşamın devam etmesi için dün itibariyle 5 tır yem daha yola bölge üreticisine dağıtılmak üzere yola çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarımsal üretimin devam etmesini sağlamak için “Başka Bir Tarım Mümkün” projesini depremin etkilediği köylere taşıyor. Bir yandan Acil Çözüm Ekipleri’yle köyleri dolaşarak eksikleri tespit eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan da köylerde kooperatifleşme sürecini planlayıp altyapı oluşturuyor. Deprem bölgesinde kırsalda yaşayan üreticilerin desteklenmesi için dün 5 tır yem daha yola çıkarıldı.

“Kırsaldaki üretimin asla durmaması gerekiyor”

Osmaniye’de çalışmaları yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, “Tarifi imkânsız bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Ama şuna inanıyoruz ki, bir arada olduğumuzda, dayanışmanın gücünü ortaya koyduğumuzda bunu aşacağız. İzmir Büyükşehir Belediyemizin dört ilde kurduğu koordinasyon merkezlerinde ihtiyaçları görüyoruz. Ama Osmaniye’de özellikle kırsal üretimin sürmesi gerekiyor. Başkanımız Tunç Soyer’in ortaya koyduğu Başka Bir Tarım Mümkün vizyonu doğrultusunda kırsalda tek tek üreticilerle görüşüyoruz. Onlarla birlikte ne yapabiliriz ona bakıyoruz ve kooperatifçiliğin tam manasıyla nasıl işleyebileceği konusunda kafa yoruyoruz. Ayrıca küçükbaş üreticiliği için yem yardımımız yola çıktı. Osmaniye bölgesindeki küçükbaş üreticimize yem desteğini sağlamış olacağız. Bu, burada bitmeyecek. Tarımsal üretimin devamı için de elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Turp, yer fıstığı, kilim kooperatiflerle gelişecek”

Osmaniye’den alımı yapılacak çok değerli ürünlerin olduğuna dikkat çeken Şevket Meriç, “Türkiye turp üretiminin yüzde 25’i bu bölgeden. Bunun yanında yer fıstığının dünya piyasasında da yurt içi piyasada da inanılmaz bir yeri var. Bölgenin coğrafi işaretli kilimi de var. Her yönüyle bereketli topraklardayız. Bunların kooperatif eliyle değerlendirilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” dedi.

“Nereye adım atsak teşekkür alıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremin olduğu andan itibaren bölgede verdiği hizmetlerin takdirle karşılandığını vurgulayan Şevket Meriç, “Biz nereye adım atarsak atalım, Başkanımız Tunç Soyer’in adını duyuyor ve teşekkür alıyoruz. O yüzden İzmir’de çalışıyormuş gibi karşılanıyoruz. Deprem anından beri İzmir Köy-Koop Birliği’nin bölgeye yardımları da sürüyor. İzmir Köy-Koop. Birliği, tüm kooperatiflerin çatısı olması ve onları koordine edebilmesi konusunda da çok büyük bir yetenek ortaya koyuyor. Bir Kira Bir Yuva’da olduğu gibi kooperatiflerin de bir araya gelerek dayanışma örneği sergilediğini görebiliyoruz. Osmaniye’de geçmişe ait kooperatifler var ama yanlış uygulamalar, girdi maliyetleri ve örgütlü hale gelebilmedeki eksiklikler ayakta kalmalarının önüne geçmiş. Bizim üzerimize düşen, gerekirse yeni kooperatifler kurmak ve mevcut kooperatifleri aktif hale getirmektir” dedi.