Başkan Arda 3 yılını değerlendirdi: Güçlü bir belediyeyiz

Görev süresinin 3 yılında yaşama geçirdiği projeleri anlatan Belediye Başkanı Halil Arda “Fiziki, sosyal ve kültürel alanda birçok çalışmaya imza atarak geleceğin Gaziemir’ini kurmak için önemli adımlar attık. Mali disiplin ve kamulaştırma hamlelerimizle ayakları yere basan bir belediye yarattık. Halkın yararını gözeterek kamusal alanları genişlettik. Yaşama geçireceğimiz Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi ve Gaziemir Gençlik Merkezi projelerimizle ilçemizin kültürüne ve geleceğine yön vereceğiz” diye konuştu

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda görev süresinin geride kalan 3 yılında yaşama geçirdiği proje ve çalışmaları basın mensuplarına anlattı. İlk hedeflerinin tasarruf, kamulaştırma ve kamusal alanları genişletme olduğunu ifade eden Başkan Arda, bu kapsamda taşeron sistemini kaldırarak 19 yeni temizlik aracı aldıklarını söyledi. Arda, bu uygulama ile bugüne kadar yapılan tasarrufun 10 milyon lirayı geçtiğini vurguladı. “Uyguladığımız mali disiplin ve ekonomik tedbirlerle piyasaya bir kuruş borcumuz kalmadı” diyen Başkan Arda, “Tabi zorlu bir dönemden geçtiğimizi de unutmamamız gerekiyor. Dövizdeki yükseliş her kesimi olduğu gibi bizi de vurdu. Yüksek enflasyonu da hesaba katarsak, bu süreçte hem ayağımızı yorganımıza göre uzatıp hem de yatırım yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten işimiz hiç de kolay değil” diye konuştu.

Kamusal alanları genişletmek için kira süresi dolan belediye mülklerini belediye eliyle işlettiklerini ifade eden Başkan Arda, bu kapsamda yaşama geçirdikleri ilk projelerinin Porta Gaziemir olduğunu söyledi. Başkan Arda, “Porta Gaziemir’de hem yurttaşlarımızı sağlıklı ve ucuz gıdayla buluşturuyor hem de kadın istihdamına katkı koyuyoruz. Yapımını tamamladığımız, Sevgi Yolu’ndaki Porta 2’yi de çok yakında hizmete alacağız. Sarnıç Bölgesi’nde yaşama geçireceğimiz Porta 3 için çalışmalara başladık” dedi.

Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi



İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte 100. Yıl Sanat Merkezi’ni yaşama geçireceğiz. Sanat merkezi’nin İzmir’in kültür sanat yaşantısına yön vereceğini ifade eden Başkan Arda, “Gaziemir kültürle sanatla büyüyen bir ilçe. Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi projemizin kendisi de mimari bir sanat eseri olacak. Projemizi, Gaziemir’in merkezi konumunda toplam 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki alanda yaşama geçireceğiz. Beni çok heyecanlandıran bir proje. Geçerken herkesin görüp büyüleneceği bir sanat eseri olacak” dedi.

GAGEM



Gaziemir’de önemli bir adım atıyoruz. Gençlerimiz için Gaziemir Gençlik Merkezi projesini hayata geçiriyoruz” diyen Başkan Arda, şunları söyledi: “Gaziemir Gençlik Merkezinin Z kuşağının her türlü gereksinimlerinin göz önüne alınarak hazırlandığı kompleks bir proje olduğunu anlatan Başkan Arda, "Gaziemirli gençlerin çağdaş fikirlerle donatılacağı, dil eğitimi alacağı; sorgulayan, hesap soran, özgür gençlerin yetişeceği bir gençlik merkezimizin projesi tamamlandı. Şu anda ihale aşamasındayız. Yakında buranın temelini atıyoruz."

İyilik kapısı: Sosyal Market

“Yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu yok etmek istiyoruz” diyen Başkan Arda, hayata geçirdikleri Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını, burada verilen puan yüklü kartla ailelerin her ay düzenli bedelsiz alışveriş yapabildiklerini söyledi. Başkan Arda, Gaziemir’in “iyilik ve dayanışma merkezi” olan Sosyal Market’ten 729 ailenin yararlandığını sözlerine ekledi.

Sarnıç Toplum Merkezi (STM)

Sosyal projeleriyle ve sağlık alanındaki projeleriyle yaşamın her aşamasında yurttaşların yanında yer aldıklarına vurgu yapan Başkan Arda, toplumun demografik, ekonomik ve sosyal nedenlerle ortaya çıkan karşılanmamış ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu sosyal sorunlara çözüm üretmek amacıyla Sarnıç Toplum Merkezi’ni tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Başkan Arda, “Artık kadın, erkek, engelli, yaşlı, çocuk ayrıştırmadan ortak alanlarda hizmet vereceğiz. Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve çocuk gelişim uzmanlarının görev yapacağı merkezimizde, kadınlar, engelliler ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet sunacağız” dedi.

AKM Yenilendi



1998 yılından bu yana Gaziemir’in kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi’ni yenilediklerini anlatan Başkan Arda, “Kültür merkezimizi günümüz koşullarına uygun hale getirmek için hazırladığımız tadilat projesi kapsamında baştan sona yeniledik. Yeni teknolojik cihazlarla donattığımız kültür merkezimizde, sanatçıları ve sanatseverleri daha modern ve işlevsel bir salonda ağırlayacağız” diye konuştu.

Kentin en eski yapılarından birini 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştırdıklarını ifade eden Başkan Arda, restorasyon projesi çizilen tarihi yapının kültür evi olarak kullanılacağını söyledi.

Kültür, sanat, spor…



Kültür, sanat ve spor alanlarında da önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Halil Arda şunları söyledi: “Kültür etkinliklerimiz kapsamında önemli sanatçıları Gaziemir’in sahnelerinde ağırlıyor, sanatseverlerle buluşmalarını sağlıyoruz. Kültür sanat kurslarımıza katılan binlerce kursiyerimiz yeteneklerini keşfediyor, keyifli ve kaliteli zaman geçiriyor. Her cumartesi günü düzenlediğimiz çocuk tiyatrolarına binlerce çocuk katılıyor. Alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde düzenlenen spor kurslarımızda, yurttaşlarımız spor yaparak sağlıklı yaşam sürüyor. Spor kurslarımızda yetişen sporcularımız ise ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıdan başarıya koşuyor.”

Yollarda yoğun çalışma

İlçeye modern görünüm kazandırmak ve yurttaşların yaşam standartlarını artırmak için 16 mahallede yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Başkan Halil Arda, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bozulan yollar yenileniyor. İlçemizin ihtiyaç duyulan her mahallesinde asfalt yama, asfalt serim, kilit parke döşeme işlemleri yapıyoruz. Bozulan yolları onarıyor, imar planları doğrultusunda yeni açılan cadde ve sokakların da asfaltlamasını yapıyor. Alt yapı çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Belirli bir program dâhilinde, ihtiyaç duyulan noktalarda yol yenileme çalışmalarını sürdürerek, yurttaşlarımızın bu yöndeki taleplerini çözeceğiz” dedi.

Gaziemir’in parkları yenileniyor

İlçenin eskiyen parklarını yenilediklerini ifade eden Başkan Halil Arda, kente yeni parklar kazandırdıklarını ifade etti. “Evcil hayvanlar için özel bir çalışmaya da imza attık. Köpeklerin enerjilerini atabileceği ve diğer hayvanlarla sosyalleşebileceği Köpek Parkı’nı hizmete açtık” diyen Başkan Arda, “Çocuklarımızın benden ısrarla istediği bir hizmeti de hızla yaşama geçiriyoruz. Atıfbey Mahallemizde, kaykay parkının yapımına başladık” dedi.

Sağlıkta Gaziemir farkı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla proje ve hizmetler hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Halil Arda, şunları söyledi:

“Sağlık alanındaki hizmetleriyle fark yaratıyoruz. Evde hasta ve yaşlı bakım, ücretsiz nakil ambulansı, hoş geldin bebek, psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti, diyetisyen hizmeti, fizik tedavi hizmeti, hasta nakil ambulansı, cenaze hizmetlerimizle hayatın her aşamasında vatandaşa sağlık hizmeti sunuyoruz.