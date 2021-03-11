Başkan Arda, AKP'li isme açtığı davayı kazandı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca’ya açtığı hakaret davasını kazandı. Bu karar ile Atmaca, hakaret suçundan 5 yıl denetime tabi tutulacak

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili Atmaca’nın sosyal medya hesapları üzerinden birden fazla kez kendisine ait olmayan paylaşımlara dair ekran görüntülerine yer verip “ahlaksızlar” hashtagini kullanarak paylaşım yapması üzerine Atmaca’ya hakaret davası açmıştı.

Savcılığın soruşturmayı tamamlamasının ardından İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesi 23 Şubat 2021 tarihinde kararını açıkladı. Mahkeme, Uğur İnan Atmaca’nın farklı tarihlerde “Ahlaksızsınız” kelimesini kullanarak Başkan Arda’ya ait olduğunu iddia ettiği görsellerle paylaşım yaptığını belirledi.

Sanığın hakaret suçunun kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açık olduğunu ve bu suçu aynı kasıt altında birçok kez işlediğini belirten mahkeme, Atmaca’nın Türk Ceza Kanunu’nun 125/2 Maddesi uyarınca 186 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına ve Atmaca’nın 2 bin 300 lira adli para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakırken Atmaca’nın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verdi.