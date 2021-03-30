Başkan Arda'dan İzmir'in Çernobil'i ile ilgili açıklama

İki yıllık görev süresini değerlendiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir’in Çernobil’i olarak adlandırılan Gaziemir’deki eski kurşun fabrikası arazisine ilişkin “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu alanı kamulaştırsın. Nükleer temalı bir parka dönüştürsün. Orada yaşayan insanlara özür gibi, ödül gibi kamulaştırılmasını istiyorum” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, göreve gelmesi üzerinden geçen iki yılı basın mensuplarına değerlendirdi. Gaziemir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Arda, ilçede hayata geçirilen projeler ve bunda sonraki hedefleri ile ilgili detayı bir sunum gerçekleştirdi.

İki yıllık görev süresini değerlendiren Başkan Arda, “Gaziemir’de yüzde 57.09 oyla, ilçemizde rekor bir oyla belediye başkanı seçildim. Rakibim ise yüzde 40’ta kaldı. Belediyemizi devraldığımızda borcu vardı. Biz, ‘Kamulaştırma, tasarruf, yeni kaynaklar’ diyerek yola çıktık. Çöp taşeronumuzu gönderdik. Bunun maliyeti ayda 600 bin TL idi. 6 milyon 300 bin liralık yatırımla araçlarımızı aldık. Buradan bir tasarruf elde etmeye başladık. Belediyemizin hemen her şeyi başka yerlere kiraya verilmişti. Belediyemizin işlettiği bir tesis yoktu. Bazı kiracıları yasalara uygun şekilde çıkartarak, belediyemizce vatandaşa temiz, uygun hizmet üretmeye başladık. Bazı tarihi binalarımızı kamulaştırdık. Kamulaştırma alanında Tepe Restoran ismiyle anılan kafeyi aldık, burada Gaziemirli kadınlar çalışacak. Kadınlarımızı destekliyor ve önemsiyoruz. Üretici kadın kooperatifimiz var, burada kadınlarımız üretim yapacak, önünde Zeytin Evi olacak biz bunları satacağız. Yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu yok etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Mali disiplini sağladık”



Uygulanan ekonomik tedbirler ve gelir getirici projelerle belediyede mali disiplini sağladığını dile getiren Arda, “Belediyemizin esnafa olan bir kuruş borcu yok. Vergi, sigorta borcumuz var, 500 bin lira ödeme yaptık yani 1994 yılından beri mevcut borcumuzun bir bölümünü ödedik. Belediyemiz ekonomik olarak ayaklarının üzerinde duruyor. En iyi toplu sözleşmeyi imzaladık. En yüksek maaşı veren ilk belediye olduk. 2021’in Şubat ayından itibaren maaşlar, enflasyon artı bir puanla artış gösterdi. En düşük işçi maaşımız 5 bin lirayı aşıyor. İşçilerimize hiç borcumuz yok. İhale iptal eden bir belediye başkanıyım. Bir ihalemiz 128 bin lirada bitti, imzalamadım. Tekrar ihaleye çıktım, 403 bin liraya ihaleyi kapattım yani 3 haftada belediyemize bu rakamı kazandırmış oldum. Aynı şekilde bankamatik kira bedelleri için de geçerli. Geri dönüşüm atıklarının toplanması için yaptığımız 3 yıllık süreyi kapsayan ihale ile belediyemizin bütçesine KDV hariç 1 milyon 150 bin liralık çok önemli bir gelir sağladık. Bugüne kadar hiç alınmamış hiç düşünülmemiş bir şeydi. Bunun gibi yeni kaynaklar yarattık” dedi.

Çernobil park olsun



Gerçekleştirdiği sunumun ardından İzmir’in Çernobil’i olarak adlandırılan Gaziemir’deki eski kurşun fabrikasının hala temizlenemediğine vurgu yapan Arda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bölgeyle ilgili kamulaştırma çağrısı yaptı. Arda yaptığı konuşmada, “Çernobilimiz var. Yaklaşık 15 yıl önce tespit edilen nükleer atığımız var. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Eski kurşun fabrikası. Türkiye’de olmayan dışarıdan bir madde getiriyorlar. Kurşun üretip atıklarını toprak altına bırakıyorlar. Yağmurlarla birlikte resmen toprağın altından duman tütüyor. Sulara karışıyor, yakınındaki dereyle Körfez’e karışıyor. Oradaki vatandaşları etkiliyor. Burasının temizlenmesini istiyorum. İzmir Valimiz ilk geldiğinde, burasının temizlenmesi gerektiğini söyledim. Hepimizi bir yuvarlak masada bizi toplayın. ‘Burayı nasıl temizleriz, gelin bu cenazeyi hep birlikte kaldıralım’ diye çağrılar yapıyorum. Bir kere Vali Yardımcısı başkanlığında toplandık. Orada kaldı. Tehlike devam ediyor. Bir teklifim var; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu alanı kamulaştırsın. Nükleer temalı bir parka dönüştürsün. Orada yaşayan insanlara özür gibi, ödül gibi kamulaştırılmasını istiyorum. Tabii ki karşılık bulamıyoruz” dedi.



“Ecrimisilleri durdurduk”

Sarnıç bölgesinde yaşanan tapu sorununa dikkat çeken Başkan Arda, “Sarnıç bölgemizde tapu ve mülkiyetle ilgili sorunlar var. Buralar muhtar belgeleriyle satılmış, insanlar evlerini yapmış ama toprak hazineye ait. Yasa bu toprağın üzerindeki evin size ait olduğunu ispat edin bu evi size satalım diyor. Vatandaş da elektrik ve su faturasıyla bunu ispat etmiş. Dönemin belediye başkanı bu belgeleri toplamış ve gerekli yerlere vermiş ama hazine ecrimisil almaya devam etmiş. Ben orada toplantılar yaptım. Bizimle ilgili negatif propaganda yaptılar. Oradaki vatandaşlarımızı topladık, yasalar neyi gerektirmiş, kim ne girişimde bulunmuş, biz ne yapmışız anlattık. 2006 yılında verilen dosyaların hepsi bulundu ve ecrimisilleri durdurduk. Bu tapuları Çevre ve Şehircilik bize devretmeli, biz de vatandaşa satmalıyız” dedi.

Vatandaş mağdur

Aktepe Emrez bölgesine ilişkin ise Başkan Arda bölgenin kentsel dönüşüm alanı olduğunu belirterek şunları söyledi: “10 yıl önce 5 bin 500 konutun olduğu bölge kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş. Buradaki yapılarda, hazine miktar fazlalığı var. Vatandaşta 100 metrekare tapu var, evraka yani kütüğe bakıyorsunuz 80 metrekare yazıyor. Vatandaşlar bu tapuları satın alırken burada hazine miktar fazlalığı olduğu söylenmemiş. Vatandaşlar evi alırken 100 metrekare için para ödemiş. Bu insanlar 10 yıldır mağdurlar. Biz burada çivi çakamıyoruz, doğalgaz gelmiyor. Vatandaşlarımıza buranın devrini istiyoruz.”

Gaziemir’e metro geliyor



Belediyenin, çamaşırhane hizmeti, hoş geldin bebek, evde yaşlı ve hasta bakımı, diyetisyen, psikolojik destek hattı gibi hizmetlerinin devam ettiğini belirten Arda, hakkında çıkan haberlere atıfta bulunarak,“Belediye böreğe doymuyor diye haber yapıldı. Ortada iddia edilen fatura yok. Biz Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezimiz için bir lokanta ile anlaşıp, buradaki yaşlılarımızın öğlen yemeklerini almak istemişiz. Yıllık 55 bin lira ama pandemi girmiş, kurum kapanmış, böyle bir tutar ödenmemiş. 55 bin liralık fatura yok, sözleşme var. Yalan söyleyip, iftira atıyorlar. Demans Merkezimiz benim en sevdiğim yerlerden biri, zaman zaman ağlıyorum, gülüyorum. Bunaldığımda oraya gidiyorum” diye konuştu. Gaziemir Metrosu çalışmaları hakkında da bilgi veren Arda, “Şu anda projesi çiziliyor. Çiğli, Buca, Narlıdere’den sonra Gaziemir’de metroya kavuşuyor. Jeolojik zemin etüdü çalışmaları başladı, 28 kilometrelik bir hat olacak” ifadelerini kullandı.