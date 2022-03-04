Başkan Arda'dan 'İzmir'in Çernobili' isyanı: AKP iktidarı üç maymunu oynuyor!

“İzmir’in Çernobil’i” olarak bilinen Gaziemir Emrez Mahallesi’ndeki 70 dönümlük kurşun ve döküm fabrikasındaki araziye gömülü bulunan nükleer atıklar, 15 yıldır temizlenmeyi bekliyor. Yaklaşık 500 bin tondan fazla tehlikeli atığın olduğu tahmin edilen arazide Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın yaptığı ölçümlerde radyasyon oranı yasal sınırının 7 bin 291 kat üzerinde çıkmıştı. Konuyla ilgili Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Zafer Demircan basına yaptığı açıklamada, bölgenin özel mülk olduğu için temizlenemeyeceğini söyledi. Bu açıklamaya Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan tepki geldi

Çevre örgütleri ve yerel yönetimlerinin 15 yıldır verdiği mücadeleye karşın somut bir çözüm üretilmeyen alanla ilgili Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Zafer Demircan basına, “Teknik olan kısımlarla ilgili yetkinlik anlamında kurumumuzda bir sıkıntı yok. Oradaki sorun o alanın mülkiyeti… İdari anlamda, hukuki anlamda temizlenme süreci yani özel bir mülk ve bu mülkle ilgili bir tasarrufun yapılması gerekiyor. Siz çok rahat ‘Ben geldim bunu yapacağım’ diyemiyorsunuz. Çünkü orası özel mülk. Sahadaki asıl sorun teknik dışı, idari ve hukuki hususlar var. Sahanın mülkiyetine sahip olan firmanın sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Bunlar da bizim kurumumuzun çok müdahil olduğu alanlar değil” açıklaması yaptı.

Bu açıklamayı değerlendiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Zafer Demircan’ın açıklamalarını okuyunca tüylerim diken diken oldu. Yaptığımız ölçümlerde normal değerin 7 bin 219 katı oranında radyasyon tespit ettiğimiz alanın temizlenmesiyle ilgili halen daha idari ve hukuki kısımlar olduğunu söylüyor. Özel mülkiyet olduğu için alanın temizlenemediğinden bahsediyor. Burada 15 yıllık ihmal var ve görünen o ki top yine taca atılıp idari hukuki hususların arkasına sığınılıyor. Altın madenlerinin kurulabilmesi için bir gecede acele kamulaştırma kararları alan AKP iktidarı İzmir’in göbeğindeki bu çevre felaketi karşısında adeta 3 maymunu oynuyor” dedi.

Dr. Zafer Demircan’ın alanın temizlenmesi için “Çok rahat ben geldim bunu yapacağım diyemiyorsunuz” sözlerine de tepki gösteren Başkan Arda, “Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşını zehirleyen, nereden geldiği bile tespit edilmeyen nükleer atığı bertaraf etmek için 15 yıldır bekliyor. 15 yılın sonunda ‘çok rahat ben geldim temizleyeceğim diyemiyorsunuz’ diye açıklama yapıyor. Buranın, atıkların temizlenmesi için kaç yıl geçmesi gerekiyor? Ülkemize kaçak yollarla girdiği açık olan bu durum ile ilgili kolluk güçlerinin araştırma yapması ayrıca bu atıkların bertarafının da zaman kaybedilmeden bir an önce yapılması gerekiyor. Arazide, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldığı söylenen çalışmaların da yerel yönetimlerle açıkça paylaşılması gerekiyor” diye konuştu.