Başkan Arda'dan mezarlık tepkisi: Gaziemirli, Gaziemir'e gömülemiyor! 

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçedeki mezarlıkların dolu olduğunu dile getirerek yeni alana izin verilmemesine tepki gösterdi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçedeki mezarlıkların dolduğunu vefat eden Gaziemirli vatandaşların 54 kilometre uzaklıktaki Torbalı Pamukyazı Mezarlığı'na defnedildiğini belirterek, "Bu durum vatandaşlarımız için önemli bir sıkıntı yaratıyor. Sarnıç'ta yıllar önce yanan ve orman vasfını kaybetmiş alanın mezarlığa çevrilmesi talebi alanın 'ağaçlandırma sahası' olduğu gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmadı. Buna karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Aliağa Şakran bölgesinde imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak kayıtlı 102 hektarlık parsel imar değişikliği ile birlikte sanayi yapılaşmasına açılacak. Bu çifte standart kabul edilemez" diye konuştu.

6 ay sonra karar değişti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sarnıç'ta yanan ormanlık alanın 64 bin metrekarelik kısmının mezarlık olması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurduğunu, Bakanlığın, belirtilen alan ile ilgili ön tahsis yaptığını da vurgulayan Başkan Arda, "Mezarlık olarak tahsisi istenilen alan ile ilgili İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu da toprak analizini yaparak, bölgenin mezarlığa uygun olduğunu rapor etti. Buna karşın bakanlık ön tahsis ile onay verdiği alanı 6 ay beklettikten sonra reddetti. Orman yangınının ardından bomboş duran bu arazi Gaziemirli vatandaşlarımız da düşünülerek mezarlığa dönüştürülmelidir" diye konuştu.

Mezara gidip gelmek için 108 kilometre...

Gaziemirli vatandaşların bir yakınını kaybettiğinde cenazelerin 54 kilometre mesafedeki Ödemiş Tire yol ayrımındaki Pamukyazı Mezarlığı'na götürüldüğünü, bunun Gaziemirliler için büyük sıkıntı yarattığını da belirterek, şunları söyledi:

"Hemşehrilerim en acılı günlerinde 108 kilometre yol gidip gelmek zorunda bırakılıyor. Mezar ziyareti yapmak için de saatler harcıyorlar. Bunun son bulması için Sarnıç'ta yanan alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne mezarlık yapılması amacıyla tahsis edilmesi gerekiyor. Ancak bu alanı 'ağaçlandırma sahası' diye geri çeviriyorlar. Belki de ormanlardan sonra kentteki en büyük yeşil alanlar mezarlıklar. Öne sürülen gerekçe, bahaneden öteye gidemiyor. Önceki günlerde AKP'li bir vekilin 'belediye başkanlarının tüm isteklerini yerine getirdiğine' dair bir açıklaması oldu. İlçemiz için hükümetten taleplerimiz dağ gibi oldu ancak hiçbirinden olumlu yanıt alamıyoruz. Şu anda Gaziemirli, Gaziemir'e gömülemiyor. Belediye Başkanı olarak ölsem, ben bile Gaziemir'e değil Torbalı Pamukyazı Mezarlığı'na defnedileceğim. Bu Gaziemirlileri cezalandırmaktır. Kabul etmiyoruz."