Başkan Arda'dan teşekkür ziyareti

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil etmeye hak kazanan milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı'nın Dokuz Eylül Koleji'ne burslu olarak kabul edilmesinin ardından okul yönetimini ziyaret etti.

Dokuz Eylül Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özseçkin, Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Erden Demir, Eğitim Direktörü Bülent Öz ve okul yöneticileri ile görüşen Başkan Halil Arda, Nazlı Savranbaşı'nın hem eğitim yaşamında hem de sporda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti, şunları söyledi: "Çağrımızı kırmayarak Nazlı'yı okulunuza burslu olarak kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hiçbir başarı kolay gelmiyor. Çok çalışmak gerekiyor. Nazlı da 12 yıllık bir emeğin sonunda ülkemizi olimpiyatlarda temsil etme hakkı kazandı. Hepimizi gururlandırdı. Onun ve tüm gençlerimizin başarısı için hepimiz el birliğiyle çalışmalıyız. Olimpiyatları heyecanla bekliyorum. 2020'de ben de Tokyo'da tribünlerden Nazlı'yı destekleyeceğim. Gaziemir Meydanı'na dev ekran kurarak olimpiyat heyecanını ilçemize de yaşatmak istiyorum" dedi. Dokuz Eylül Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özseçkin de Nazlı'nın kendi okullarını tercih etmesinden dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek "Nazlı ve diğer öğrencilerimizin başarılı olması için her türlü imkânı sunacağız. Yapılması gereken ne varsa da üstlenmeye hazırız."