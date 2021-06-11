Başkan Arda'dan Vali'ye yanıt: 14 yıldır burası temizlenseydi şov yapmazdık!

Duran Adam" eyleminin üçüncüsünü yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "14- 15 yıldır burası temizlenseydi şov yapmazdık. Bu atıklar temizlenene kadar mücadeleye devam edeceğim" dedi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir'in Çernobili olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atıkların kaldırılması için başlattığı "Duran Adam" eyleminin üçüncüsünü yaptı. Atıkların bulunduğu alanda yapılan durma eylemine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, Çevre Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ahmet Avni Atayol, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil Kınay, Gaziemir, Menderes ve Karşıyaka Kent Konseyi, Dr. Enver Yaser Küçükgül, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye çalışanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Vali Beye teşekkür ediyorum



Duran Adam eyleminin ardından açıklama yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in, eylemle ilgili yaptığı açıklamaya değindi. Eylem yapmasının amacının kamuoyu oluşturmak olduğunun altını çizen Başkan Arda, "Bu eylemi yapma amacımız buradaki tehlikeye dikkat çekmekti. 14-15 yıldır burada verilen bir mücadele var. Odalar, barolar, çevre örgütleri ve bilim insanlarının mücadelesi yıllardır sürüyor. Bu mücadeleyi yükseltmek için hep birlikte bu mücadeleyi başlattık. Bu eylemin ses getirdiğini biliyoruz. Eyleme ilginin artarak devam ettiğini görüyoruz. Amacımız kamuoyu yaratmak. Dün vali beyin bir açıklaması var. Vali bey diyor ki 'Belediye başkanı şov yapıyor.' Şov kelimesi İngilizce'de göstermek anlamına geliyor. Biz, buradaki tehlikeyi göstermeye çalışıyoruz. Vali Bey anlamış bizim yapmak isteğimizi. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Burası temizlenseydi şov yapmazdık



2007 yılında alanda atıkların varlığının ortaya çıkmasına rağmen hiçbir şey yapılmadığını hazırlatan Başkan Halil Arda, "Vali Bey aynı açıklamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir çalışma başlattığını da söylüyor. O çalışmanın ne olduğunu biz bilmiyoruz. Bizleri ikna etsinler. Buradaki zamanı tez zamanda çözsünler. 14-15 yıldır bir şeyler yapılsaydı, burası temizlenseydi bizim şov yapmamıza gerek kalmayacaktı. Ama biz hep birlikte burası temizlenene kadar şov yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.