Başkan Arda Gaziemirlilere hesap verdi, üç yılını bir sunumla anlattı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, görevdeki üç yılını vatandaşlara anlattı. Sunumu dinleyen CHP TBMM Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise “İyi ki Halil Arda’ya kefil olmuşum” dedi. Özel ayrıca seçimlere az bir süre kaldığını belirterek “Siyasi iktidarı alacağımız gün için adeta gün sayıyor, sabır çekiyoruz” ifadelerini kullandı

FATİH ÖZKILINÇ- Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Halka Hesap Veriyoruz” başlıklı sunumla ilçedeki üç yıldaki icraatlarını Gaziemirlilere anlattı. Gaziemir Abdullah Arda Meydanı’nda gerçekleşen sunuma Başkan Arda’nın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP’li milletvekilleri, Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, il ve ilçe yöneticileri ile Gaziemirliler katıldı.

Gaziemirlilere 3 yıl önce verdiği sözleri tuttuğunu ve vatandaşların emanetine sahip çıktığını vurgulayan Başkan Arda, güçlü bir belediye ortaya koyduklarını belirterek ilçede hayata geçen yatırımları ve yapılacak yatırımları tek tek anlattı. İlçeyle ilgili pek çok projesinin olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Arda, ikinci döneme yeşil ışık yakarak “Yolumuz uzun ama genciz, güçlüyüz, kararlıyız. CHP’nin iktidarında çok daha fazla hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Görev yaptığı ilçeye değer veren hesap verir”

Gaziemir Belediyesinin güzel işler yaptığını ifade eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise “O kadar çok şey yapmışlar ki ikinci döneme iş kalmamış diyeceğim ama devam eden projeler de var. Bu sunumun halka açık bir meydanda yapılması çok anlamlı. Bu, başkanın kendine özgüvenini gösteriyor. Sunumun ismi: Halka hesap veriyoruz. Halka, dürüst, namuslu, ahlaklı ve görev yaptığı ilçeye değer veren bir ekip hesap verir. Gaziemir Belediye Başkanımızın şahsında tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Dolu dolu geçen bir üç yıl olmuş” diye konuştu.

“İyi ki Halil Arda’ya kefil olmuşum”

CHP TBMM Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de Başkan Arda’ya 2019 yerel seçimlerinde kefil olduğunu kaydederek “Ben iyi ki Halil Arda’ya kefil olmuşum sizler de destek olmuşsunuz. Belediyecilik sosyal demokratların işi, mütevazi olmaya gerek yok. Burada ittifak ortaklarımızın desteğini de gördük. Her ne kadar belediye başkanlarımız partili olsa da diğer partilerden seçilen meclis üyeleriyle de çalışıyorlar. Olan katkıları nedeniyle AK Parti ve MHP’nin çalışmalarına da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında kuvvetler ayrılığına dikkat çeken Özel, “Türkiye Cumhuriyeti yıllardır iyi günler de gördü, kötü günler de gördü. Ancak bugün yaşadığı gibi bir ekonomik, sosyal ve siyasal krizi hiçbir zaman yaşamadı. Bütün dünya deneyimlemiştir ki eğer siz yetkileri bir elde toplarsanız, ‘Her şeyi ben bilirim’ derseniz, bütün atamaları tek başına yaparsanız hele hele devlet ile parti işlerini karıştırır sabah il başkanı atadığınız kalemle akşam vali atarsanız o işler iyiye gitmezler. Bunu 200 yıl önce söylemişler: Kuvvetler ayrılığı varsa o iş zenginleşir, yoksa sıkıntıya gider. Umutsuzluğa kapılan varsa onu söylemek gerekir ki 100 yıl önce nasıl bir tek adam yönetiminden demokrasiye geçtiysek, hep birlikte, her mezhepten kimseyi ayırmadan bu güzel ülkeyi kurduysak evvel Allah bunu yeniden başaracağız” ifadelerini kullandı.

“İktidarı almak için gün sayıyoruz”

Genel seçimlere kısa bir yıldan az bir süre kaldığını da dile getiren Özel, “Türkiye artık seçim atmosferinde. İktidar ve onu destekleyen parti artık muhalefete geçtiler. CHP olarak biz psikolojik iktidar değişikliğinin farkındayız ve memnunuz. Siyasi iktidarı alacağımız gün için adeta gün sayıyor, sabır çekiyoruz. Türkiye’deki nasıl 11 büyükşehir, ilçe ve belde belediyeleri namusla ve liyakatle yönetiyorsak sözümüz söz Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz. Burada elbette Cumhuriyeti seven, Cumhuriyetin kazanımlarının aşındırılmasından rahatsız olan insanlar var. Kalkın ayağa, alın bu seçimi! Yoksula sahip olacak da suratları da güldürecek de sizlersiniz. Ben size güveniyorum, herkes size güveniyor! Yolunuz açık olsun” açıklamalarında bulundu.

Başkan Arda’dan örnek proje

Gaziemir Belediyesinin ilçede kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeden toplumun tüm kesimlerine hizmet edecek olan Sarnıç Toplum Merkezi açıldı. Merkezin açılışında konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, merkezin ilçede bir ilk olduğunu ve örnek olacağını söyledi. Başkan Arda, “Tesisimizde, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, çocuk gelişimi uzmanları vatandaşımıza hizmet etmek için çalışacaklar. Bugüne kadar toplumumuz çok ayrıştırıldı. Bu toplum merkezi ile toplumu bir araya getirmeye çalışıyoruz. Kadın, erkek, çocuk, engelli ayrımı yapmak yok. Uzmanlarımızla vatandaşımız bir arada olacaklar. Bir arada yaşamayı artık başarmak istiyoruz. Gaziemir’de bir ilk ve örnek olacağını düşündüğümüz bu projeyi önümüzdeki süreçte diğer mahallelerimizde de hayata geçirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.