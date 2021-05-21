Başkan Arda: İzmir'in Çernobil'i temizlenene kadar burada olacağım

Gaziemir’de İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen ve çevresine radyasyon yayan radyoaktif atıkların alandan kaldırılması için Belediye Başkanı Halil Arda, duran adam eylemi başlattı. 11 dakikalık eylem öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Arda, 14 yıldır mahalle sakinlerinin bu tehlikeyle baş başa olduğunu belirterek alının kamulaştırılarak temizlenmesini istedi

FATİH ÖZKILINÇ- Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Emrez Mahallesi’ndeki İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen ve normal değerin 219 katı oranında radyasyon yayan radyoaktif atıkların alandan kaldırılması için duran adam eylemine başladı. İnsan yaşamını tehdit eden nükleer atıkların kaldırılması yönelik atıkların gömülü bulunduğu almanda başlatılan eyleme Başkan Arda’nın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri temsilcileri ve alan çevresinde yaşayan vatandaşlar katıldı.

“Sözün bittiği yerdeyiz”

Duran adam eylemi öncesi basın açıklamasında bulunan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Bugün sözün bittiği noktadayız. Bundan 14 yıl önce 2007 yılında tespit edilmiş olan tüm Türkiye’de kullanılmayan nükleer santrallerde kullanıldığı bilinen europium 152-154 izotoplar kaçak bir şekilde Türkiye’ye getirilip buradaki kurşun fabrikasının üzerine gömülmesinin üzerinden 14 yıl geçti. Ben de iki yıldır belediye başkanı olarak buradaki tehlikeyi dile getirdim” dedi.

İnsanlar tehlikeyle baş başa

Valilik ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile söz konusu atıklarla ilgili temaslarda bulunduğunu kaydeden Arda, “Bugüne kadar hiçbir adım atıldığını görmüyoruz. Tehlike çok büyük. Buradaki atıkların normal değerlerin 219 katı yüksek olduğu tespit edilmiş durumda. Bilim insanlarıyla yaptığım görüşmelerde her gün yeni şeyler öğreniyorum. Türkiye nükleer atık çöplüğü haline getirilmeye çalışan bir ülke. Bu ülkede bulunmayan atıkların nasıl ve kimler tarafından getirildiğini biz bilmiyoruz. Ancak bunu fabrika sahipleri çok iyi biliyor. Bu tehlikenin boyutunu onlar biliyor. İki yıldır buraya devletin el koyması gerektiğini ifade ediyorum. Devlet buraya el koyacak, koruma altına alacak sonra da bilimsel yöntemlere göre burasını temizleyecek. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının neler olduğunu ben biliyorum. Burada aramızda olan bir kadın var, üç çocuğu var. İki çocuğu engelli. Üçüncü çocuğunun ise ikizini doğduğu gibi kaybetmiş. Hemen kıyımızda oturuyor. Bu insanlar, buradaki tehlikeyi yaşıyorlar. Ben de Gaziemir Belediye Başkanı olarak buraya sadece Gaziemir’in değil, tüm İzmir’in, Türkiye’nin dikkatini çekmek istiyorum. Burası Türkiye’de bilinen ilk nükleer atıkların olduğu yer. Burayı temizlenemeyen bir ülke yapacağı nükleer santrallerle nasıl önlem alacak? Halkımızın sağlığını nasıl koruyacak? Bunları bilmiyoruz” diye konuştu.

Tehlikeyi ortadan kaldırın

Çevre Şehircilik Bakanlığı’na çağrıda bulunan Başkan Arda, “Buraya el koyun, burayı temizleyin. Bilimsel yöntemlerle bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Türkiye’de bu işi yapan bir firma yok. Çünkü Türkiye’de daha önce tespit edilmiş bir nükleer atık yok. Dünyada bu konuda uzman firmalar var. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın bu firmalarla anlaşıp buraya el koyup halkımızın sağlığını tehdit eden bu tehlikeyi ortadan kaldırmasını talep ediyorum. Bundan her cuma 11 dakika burada durmaya devam edeceğim. Bu mücadeleyi sadece İzmir’de, Türkiye’de değil bütün uluslarası dünyaya taşımaya kararlıyım. Burası temizleninceye kadar söz veriyorum, namusumla burada olacağım” şeklinde konuştu.