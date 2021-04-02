Başkan Arda: Kadınların çığlığını ilk seçimde duyacaksınız

Meclis başkan vekilleri, divan kâtipleri, encümen ve ihtisas komisyonları üyelerinin seçildiği Meclis Toplantısını yöneten Belediye Başkanı Halil Arda, büyükşehirle yaptıkları arsa takası hakkındaki eleştirilere sert bir şekilde yanıt verdi

Gaziemir Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Halil Arda yönetiminde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi arasında arsa takası yapılmasını, 100. Yıl Sanat Merkezi ile Gaziemir Gençlik Merkezinin inşa edilmesini içeren protokol hakkında AKP ve MHP’den gelen eleştirilere Başkan Halil Arda çok sert tepki verdi. Başkan Arda eleştiriler karşısında şunları söyledi:

“Sanat merkezi deyince tüyleriniz diken diken oluyor. Belediye hizmet alanı olarak belirlenmiş yerlerin imara açılmasını biz bilmeyiz. Gaziemirliler yapığımız işten memnun olacak. Hem 100. Yıl Sanat Merkezine sahip olacağız hem de 2 bin metrekarelik Gençlik Merkezimiz olacak. Büyükşehir belediyesine teşekkür ediyoruz. AKP Gaziemir’i yönetirken bunların peşine hiç düşmedi. Madem sizin için çok değerliydi, Gaziemir’i yönetenler neden buralara sahip çıkmadı, bunların peşine düşmedi? Neden büyükşehir belediyesindeyken ses çıkarmadı? CHP’li belediye dava açıp burayı kazandırdı. Siz, Gaziemir’i yönetirken dava açsaydınız, oraları değerlendirseydiniz. Söyleyecek sözünüz yok.”

İstanbul Sözleşmesi’ni okumadan mı imzaladınız?

Cumhur İttifakı’na üye meclis üyelerinin İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin doğru olduğunu savunması üzerine konuşan Belediye Başkanı Halil Arda, “Kadınlara karşı şiddet ve kadın cinayetleri artarak devam ediyor. Bir günde 8 kadının öldürüldüğü oluyor. Her ne kadar dikkat çeksek de İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi doğru bir karar olmadı. Kadınlar öldürülüyor, LGBT diyorsunuz. İmzalayan sizsiniz. Okumadan mı imzaladınız? Yasalar korumuyor artık kadınları. Ülkenin savrulduğunu düşünüyorum. Dünya kadar sorunumuz var, hiçbiri candan daha önemli değil. Maalesef çok defa dile getirmemize rağmen gencecik kadınlar ÖL D Ü RÜ LÜ Y O R. Biz burada konuşuyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Kadınların çığlığı geliyor. Kadınların çığlıklarını yapılacak ilk seçimde duyacağınızı düşünüyorum” diye konuştu.

Her şey yasalara uygun

Toplantıda Denetim Komisyonunun hazırladığı denetim raporu da okundu. Raporun sonuç bölümünde belediyenin yaptığı iş ve işlemlerin tamamen yasalara uygun olduğuna vurgu yapıldı. Raporda belediye personeline ve esnaflara ödemelerin zamanında yapıldığının, bu ödemeler yapılırken 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uyulduğunun altı çizildi. Belediyenin alacaklarının takibinin de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’na uygun bir şekilde yapıldığının altı çizildi. Belediyenin gelir gider işlemlerinin ilgili yasalara ve mevzuata uygun olduğu belirtildi.

Komisyonlar belirlendi

Öte yandan toplantıda meclis başkan vekilleri, divan kâtipleri, encümen ve 13 komisyonun üyelerinin seçimleri yapıldı. Gündemin diğer maddelerinin sorunsuz şekilde karara bağlandığı mecliste meclis başkan vekilleri, divan kâtipleri ve encümen üyesi seçimleri gizli oylamayla yapılırken komisyon üyelerinin seçimleri açık oylamayla yapıldı.

Gizli oylamayla yapılan meclis başkanvekilliği seçiminde 1. meclis başkanvekilliğine CHP’li Necati Kırmaz, 2. meclis başkanvekilliğine ise CHP’li Ali Ekber Sarıgül seçildi. Divan kâtipliğine Nevin Mutlu, Leman Emin ve Tuğba Vural seçildi. Encümen üyeliğine CHP’li Meclis Üyeleri Murat Serin, Tahir Türkbay ve Nevin Mutlu seçildi.13 ihtisas komisyonuna üye seçimlerinin yapıldığı mecliste, komisyonlara CHP’den 4’er, AKP’den ise 1’er üye seçildi. Açık oylamayla yapılan seçimlerde komisyon üyeleri oy birliğiyle seçildi.

Komisyonlara seçilen üyeler şu şekilde

Plan ve Bütçe Komisyonu: İlhan Özköse, Bengü Sayköse, Cemal Çalışkan, Tahir Türkbay, Oğuz Seyran

Bayındırlık ve İmar Komisyonu: Nevin Mutlu, Emin Aksoy, Murat Serin, Ünal Işık, Uğur İnan Atmaca

Hukuk Komisyonu: Leman Emin, Cemal Çalışkan, Emin Aksoy, Bengü Sayköse, Ali Gönen

Sağlık Komisyonu: Ünal Işık, Emin Aksoy, Bengü Sayköse, İlhan Özköse, Enver İşinibilir

Çevre Komisyonu: Emin Aksoy, Leman Emin, Tahir Türkbay, cemal Çalışkan, Ejder Öztop

Kültür Komisyonu: İlhan Özköse Murat Serin, Emin Aksoy, Leman Emin, Enver İşinibilir

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu: Bengü Sayköse, Leman Emin, Nevin Mutlu, Murat Serin, Tuğba Vural,

Esnaf ve Pazaryerleri Komisyonu: Cemal Çalışkan, Murat Serin, Ünal Işık, Nevin Mutlu, Aydın Kemahlı

Kurs, Eğitim ve Engelliler Komisyonu: Ünal Işık Tahir Türkbay, Bengü Sayköse, Leman Emin, Tuğba Vural

Spor Komisyonu: İlhan Özköse, Tahir Türkbay, Cemal Çalışkan, Murat Serin, Oğuz Seyran

Kent Konseyi Komisyonu: Cemal Çalışkan, Emin Aksoy, Nevin Mutlu, Bengü Sayköse, Selahattin Şahin

Kentsel Dönüşüm Komisyonu: Nevin Mutlu, Ünal Işık, Leman Emin, Tahir Türkbay, Uğur İnan Atmaca

Deprem ve Afetler Komisyonu: Bengü Sayköse, Cemal Çalışkan, Emin Aksoy, Nevin Mutlu, Nuray Öztürk