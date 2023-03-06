Başkan Arda, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, depremde ağır hasar alan ve birçok yurttaşın yaşamını yitirdiği Malatya'yı ziyaret ederek yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Arda, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti
06 Mart 2023 Pazartesi 10:43

Depremin vurduğu illerden Malatya'yı ziyaret eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz, depremzedelerle bir araya geldi. Kentin depremden etkilenen bölgelerini ziyaret eden Başkan Arda, depremin yol açtığı yıkımı yakından gördü. Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerini ziyaret eden Başkan Arda, depremzedelerle bir araya geldi.
Yurttaşların acısını paylaşan, onların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Arda'ya, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, CHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Atakan Kaya, Eski Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP Doğanşehir İlçe Başkanı Kemal Erdem, CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan de eşlik etti.

"Dayanışma yaşatır"

Malatya'da iki gün boyunca afetzedeleri ziyaret eden Başkan Halil Arda, "Başkan Yardımcım Necati Kırmaz ile Malatya'da depremin en acı görüntüleri ile yüzleştik. Malatya'da acılar hala taze. Canlar, anılar, umutlar maalesef molozların altında kalmış... Acılarını bir nebze de olsa hafifletmek için Malatyalılar ile kucaklaştık. Bölgede, depremin yaralarını sarmak için CHP'li belediyeler seferber olmuş durumda. Bu hizmetler adeta 'dayanışma yaşatır' dedirtiyor. Depremin, insanların hayatlarında yol açtığı yıkım çok büyük. Bu yaraları sarmak için yapacak daha çok işimiz var" diye konuştu.


 

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