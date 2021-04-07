Başkan Arda: O faturayı ortaya çıkartın bu koltuğu bırakacağım

Gaziemir Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü ve oy çokluğuyla kabul edildiği meclis toplantısında konuşan ve getirilen eleştirileri tek tek çürüten Belediye Başkanı Halil Arda, “Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ayakları yere basan bir belediye yarattık. Gaziemirlilerin bana güveni sonsuz” diye konuştu

Gaziemir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı ikinci birleşiminde Gaziemir Belediyesi’nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek karara bağlandı. Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Yapar'ın 2020 Yılı Faaliyet Raporu’yla ilgili teknik sunumunun ardından yasa gereği oturumu yöneten Gaziemir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Necati Kırmaz, önce siyasi partilere ardından kişisel görüşlerini belirtmek isteyen meclis üyelerine söz verdi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ünal Işık, Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Ali Gönen ve Milliyetçi Hareket Partisi adına ise Selahattin Şahin görüşlerini belirtti. Daha sonra söz alan meclis üyeleri bireysel olarak görüşlerini açıkladı.

Meclis üyelerinin ardından söz alan, muhalefet partilerinin meclis üyelerince getirilen eleştirilere yanıt veren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hakkında açılan dava ve Denetim Raporu’na düşülen şerhlere tek tek yanıt verdi.

Seçimde yapamadıklarını adliye koridorlarında yapmaya çalışıyorlar

Hakkında açılan Cumhurbaşkanı Hakaret davasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Arda, “Hevesle bu koltukta oturmamamı bekliyorlardı. Önce 17 Aralık’ta gidiyordum. 6 Nisan’da gidiyordum. Şimdi davamız 13 Temmuz’a ertelendi. Artık 13 Temmuz hayalleriyle yaşayacaklar. İnsanlara 13 Temmuz’da gideceğimizi söyleyecekler. Seçimde yapamadıklarını adliye koridorlarında yapmaya çalışıyorsunuz. Ama başarılı olamayacaksınız. Bu enerjiyi seçimde harcasaydınız belki seçimi kazanırdınız” ifadelerini kullandı.

Sözde gazeteciler var!

Yaptıkları çalışmalar hakkında belge olmadan, doğruluğu ispatlanmadan algı yönetmek amacıyla yalan haberler yapıldığını ifade eden Başkan Arda, “Bugün öldürülen gazeteciler günü. Mesleğini canı pahasına yapan, vatandaşın özgürce haber alma hakkını kullandırtan, bu uğurda fikirlerini vatandaşlarının bilinçlenmesi için harcayan gazetecilerin öldürüldüğü ve anıldığı gün. Hepsini saygıyla anıyorum. Bir yandan mesleğini canı pahasına yapan gazeteciler diğer tarafta meslek etiğine, ahlaka uymayan iftiralarla gazetecilik yaptığını düşünen sözde gazeteciler. Etik sıfır, ahlak sıfır” dedi.

55 bin liralık faturayı çıkarın istifa edeyim

AKP Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca’nın Gaziemir Belediyesi’ne 55 bin liralık börek alındığı iddiasını daha önce belgeleriyle birlikte yalanlayan Belediye Başkanı Halil Arda, bu konunun faturalarının ortaya çıkarılarak ispatlanması durumunda istifa edeceğini yineledi. Bu konuda yapılan yalan haberlerin tekzip edilmesini beklediği söyleyen Başkan Arda, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gaziemir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili Uğur Bey, ‘Gaziemir Belediyesi böreğe doymuyor. 55 bin liralık fatura’ diye haber servis ediyor. Yanınızda oturan arkadaşlarınıza da ittifaktaki arkadaşlarınıza da yalan söylüyorsunuz. Yanlış anlaşıldığınızı söylemenizi bekledim. Bugüne kadar sizden herhangi bir açıklama gelmedi. Hiç umurumda değilsiniz. Gaziemirlilerin de umurunda değilsiniz. Bir tarafta canı pahasına işini yapmaya çalışan insanlar, bir tarafta etik, ahlak tanımadan işini yapanlar. 55 bin liralık faturayı çıkartın bu koltuğu bırakacağım. Eğer bulamazsanız o koltuğu terk edin. Attığınız iftirayı size her mecliste soracağım.”

Gaziemirlilerin bana güveni sonsuz

Bir önceki mecliste oylanan Denetim Raporu’na AKP’li Uğur İnan Atmaca tarafından düşülen 30 maddelik şerh hakkında konuşan Başkan Halil Arda, iddiaları madde madde ele alarak belgeleriyle çürüttü. Rakamlar vererek konuşan Başkan Halil Arda, “Geçen mecliste denetim komisyonu raporumuz okundu. Uğur bey, 30 maddelik şerh koymuş. Ben ona ‘şer’ diyorum. Hepsiyle ilgili suç duyurusunda bulunabilirsiniz. 5 Sayıştay denetçisi bizi hala denetliyor. Siz de bu tespit ettiklerinizle ilgili mahkemeye gidin. Beni şikâyet edebilirsiniz. Ama Gaziemirlilerin umurunda değil! Gaziemirlilerin bana güveni sonsuz. Ben buranın kuruşunun hesabını yapıyorum. Bundan sonra da aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tasarruf tedbirleriyle kaynak yarattık

Faaliyet Raporu’na getirilen eleştireler konusunda konuşan Başkan Halil Arda, tüm olumsuz koşullara rağmen başarılı bir yıl geçirdiklerini söyledi. Koronavirüs salgınının tüm dünyayı olduğunu gibi kendilerini de birçok yönden etkilediğini söyleyen Başkan Arda, “2020 yılı tarihe geçecek bir yıl oldu. Biz de bundan çok etkilendik. Pandemi süreci tüm dengelerimizi bozdu. Bunu yok saymak doğru değil. Pandemi yeterli bir neden değil mi? Onca insanımızı kaybettik. Faaliyet, kaynağınız varsa yapılır. İller Bankası’ndan 34 milyon lira para gelmiş. Sadece maaşlara ödediğimiz para 51 milyon. Evet bütçemiz 105 milyon olarak gerçekleşti. Gerçekleşme oranı tabi ki düşük. Geliriniz olmazsa o bütçeyi nasıl gerçekleştireceksiniz. Tasarruf tedbirleri ve kaynak yaratıp üzerine ilave koyup 105 milyonu tamamlamışız. İcralık dosyalarımız bitmiş, esnafa olan borç bitmiş, çalışanlara olan borcumuz bitmiş. Kaynakları son derece verimli kullanıyoruz” dedi.

Emeğe saygısızlık

“Faaliyet Raporumuza bu süreçte faaliyetsizlik raporu demek başlı başına emeğe saygısızlıktır” diyen Başkan Arda şunları söyledi:

“2020 yılı önemli bir yıl. Sel, deprem, pandemi hepsi bizi etkiledi. Personel açısında da etkiledi. Dönüşümlü çalışma yapıldı. Yapılan eleştiriler başkan yardımcılarımın, müdürlerimin, 900 çalışanın emeğine saygısızlık. Bu insanlar sahada canla başla çalıştılar. Şu anda hala bir yıldır göreve gelmeyen arkadaşlar var, kronik rahatsızlığı olanlar var. Ama geride kalan arkadaşlarımız dönüşümlü de çalışsa iki kat performansla tüm hizmetleri yerine getirmek için canla başla çalıştılar. Başkan yardımcılarıma, müdürlerime ve Gaziemir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok emek veriyorlar. Her şeye rağmen ayakları yere basan bir belediye yarattık.”

1994’ten kalan borçları ödüyoruz

Mali disiplin ve tasarruf tedbirleriyle belediyenin ekonomik yapısını düzelttiklerini söyleyen Başkan Arda “1994’ten gelen SGK dosyasına 500 bin lira ödedik. Ayda 5 milyon SGK’ya taksit ödememiz gerekiyor. Hangi parayla neyi kapatacaksınız. 500 bin lira ödeyerek 14 tane dosya kapattık. Gaziemir Belediyesi esnafın gözünde saygın bir konumda” dedi.

Önümüzdeki 3 yılın projeleri hazır

Devam eden ve yapmayı planladıkları projeleri de meclis üyelerine anlatan Başkan Arda, “Porta Gaziemir 1 ay içinde bitecek. Çok amaçlı bir proje. 16 kadının üretim yapacağı Gaziemirlilerin de iyi vakit geçireceği sosyal proje Porta Gaziemir. Festival Kafe ile ilgili yasal yollar takip ediliyor. İnşallah o da kısa sürede bitecek. Önümüzdeki 3 yılın projeleri hazır halde. Gaziemir için iki önemli projemiz 100. Yıl Sanat Merkezi ve Gençlik Merkezi için çalışmaya devam ediyoruz. Gençlik Merkezi’nin temelini 2 ay içinde atacağız. 15 gün içinde tapu devri yapılacak. 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılının adını taşıyacak mimarisiyle de bir sanat eseri olacak bir sanat merkezi yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2020 Yılı Faaliyet Raporu, AKP’li, MHP’li üyeler ile bağımsız meclis üyesinin ret oylarına karşılık CHP’li meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.