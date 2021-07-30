Başkan Arda pes etmiyor: Hiçbir şey insan sağlığından kıymetli değil

İzmir’in Çernobili olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Emrez Mahallesi’ndeki nükleer atıkların kaldırılması Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın yaptığı “Duran Adam” eyleminin onuncusu yapıldı

Normal değerin 7 bin 219 katı radyasyon yayan atıkların bulunduğu alanda yapılan durma eylemine Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, Memleket Partisi Gaziemir İlçe Başkanı Nur Dilsiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Daire Başkanı Şükran Nurlu, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, Dünya Kenti İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Güler, Gaziemir Çevre Platformu’ndan Yüksel Keleş, Gaziemir Kent Konseyi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye çalışanları, çevre örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Radyoaktif atıkların bulunduğu arazide gerçekleştirilen eylemde katılımcılar, nükleer tehlikesini belirten alarm sesi eşliğinde 1 dakika boyunca durma eylemi yaptı.

Doğamız hızla talan ediliyor



Nükleer atıkların doğayı ve insan sağlığını tehdit ettiğine, birçok insanın bu atıklar nedeniyle sağlığını kaybettiğine ve yaşamını yitirdiğine vurgu yapan Başkan Halil Arda, bu atıkların 14 yıldır temizlenmediğine vurgu yaptı. Eylem yapmasının amacının kamuoyu oluşturmak olduğunun altını çizen Başkan Arda, “Doğamıza sahip çıkıyoruz. Bir taraftan bu alandaki Türkiye’nin bilinen ilk nükleer atıklarının temizlenmesi için eylem yapıyoruz. Bir taraftan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in Gediz Nehri’nin temizlenmesi için yaptığı eylem var. Doğamız hızla tüketiliyor. Topraklarımız, nehirlerimiz kirleniyor. Yer altı sularımız tükeniyor. Bundan daha acısı Türkiye’de yaklaşık 50 noktada ormanlarımız yanıyor. Bilinçli olarak bu yangınların çıkarıldığını düşünüyorum. Çünkü aynı anda 50 noktada yangın çıkması mümkün değil. Ağaçlarımız, ormanlarımız, canlılarımız maalesef insan eliyle hızla yok ediliyor. Burada yaptığımız çok masum bir eylem. Sessiz bir çığlık. Buradaki eylem devletin kurumları tarafında tespit edilmiş. Yaklaşık 14 yıldır buranın temizlenmesi için mücadele ediliyor. Biz de buranın temizlenmesi için bu soruna sahip çıkıyoruz. Destek veren, bu sorunun çözümü için mücadele veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çalışmalar hakkında bilgim yok



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in nükleer atıklarla ilgili çalışma yapıldığı yönündeki açıklamasına da değinen Başkan Arda, “Yapılan çalışmalarla ilgili bilgim yok. Çalışma yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyoruz. Çalışma yapılıyorsa eğer bize de bilgi vermeleri gerekiyor. İçimiz rahatlaması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu toprağa el koymasını ve burayı temizlemesini istiyoruz. Hiçbir şey insan sağlığından daha kıymetli değildir” dedi.

Duran Adam eylemine nöbetçi belediye başkanı olarak katılan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Bu şehrin ortasında nükleer atık bırakmak insanlığa aykırıdır. Bu sorun İzmir sorunu değil, ulusal bir sorundur. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Bu alan bir an önce devlet eliyle temizlenmelidir. En kısa süre burası tertemiz hale gelmelidir” dedi.