Başkan Arda'ya 'genç' ziyaret

CHP Gaziemir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Baran Manav ve yönetimini makamında ağırlayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Hepinizin içi rahat olsun, bize oy veren hiç kimse pişman olmayacak. Partimize layık bir yönetim anlayışıyla çok çalışacağız" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziemir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Baran Manav ve gençlik kolları üyeleri Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı makamında ziyaret etti, başarılar diledi. CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan'ında katıldığı ziyarette, seçim çalışmalarında gençlerin çok emek harcadığının altını çizen Belediye Başkanı Halil Arda gençlere teşekkür etti. Başkan Halil Arda, "İki ay boyunca gençlik kollarımız, kadın kollarımız, belediye meclis üyelerimiz ve tüm örgütümüz çok çalıştı. Örgütümüzün emeği ve özverisiyle tarihi bir oyla seçimi kazandık, Mart'ın sonunu bahar yaptık" diye konuştu.

CHP'ye layık şekilde çalışıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri doğrultusunda hizmet ettiğinin altını çizen Başkan Halil Arda, "Vatandaşlarımızın bir oyluk emanetini yüreğimize ve beynimize kazıdık. Aldığımız emaneti doğru şekilde taşıyacak, emanete ihanet etmeyeceğiz. Bize oy veren hiç kimseye mahcup olmamak ve sizleri de mahcup etmemek için çok çalışacağız. İçiniz rahat olsun, belediye başkanınız CHP'ye layık bir şekilde çalışıyor " dedi.

Ortak akılla yönetim

Belediye yönetiminin sadece belediye başkanı, meclis üyelerine bırakılmaması gerektiğini, sivil inisiyatifinde belediye yönetimine katkı koyması gerektiğini dile getiren Başkan Arda gençleri kentin yönetimine ortak olmaya davet etti. Başkan Halil Arda, "Kentimizi ortak akılla yönetecek, herkesin bu kente katkı koymasını sağlayacağız. Sizler de önerilerinizle bize yol gösterip, yönetime ortak olabilirsiniz" dedi.