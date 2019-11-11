Başkan Batur, Atatürk'ün doğduğu evdeydi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde, ölümünün 81'inci yılı sebebi ile düzenlenen resmi törenlere katıldı.

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli kentlerinden anmaya gelen vatandaşların katılımı ile gerçekleşen törenlerde duygu dolu anlar yaşandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve belediye meclis üyelerinin katıldığı törenler, her yaştan kalabalık bir katılım ile gerçekleştirildi. Törende iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının hep bir ağızda söylenmesinin ardından konuşmalar gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından anma törenlerine katılan ziyaretçiler Atatürk'ün evini gezdi.

Tarif edilemez

Tören sırasında ve Atatürk'ün hayata gözlerini açtığı evin gezilmesi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Başkan Batur "10 Kasım'da burada, Atamızın doğduğu evde olmak ve onu anmak tarif edilemez bir duygu. Tüm dünyanın saygısını kazanmış Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü burada anmaktan büyük gurur duyduk. 57 yıllık ömrüne büyük bir memleket aşkını, milyonların gönlünde yaktığı hürriyet ateşini ve bir ulusun kahramanlıklarla dolu destanını sığdıran Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yılında büyük bir saygı, sevgi ve özlemle anıyorum" dedi.

