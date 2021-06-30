Başkan Batur Cumhur İttifakı’na yatırımlarını gösterdi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Millet İttifakı’nın ardından Cumhur İttifakı’na mensup meclis üyelerine de belediyenin şehrin farklı noktalarında yürüttüğü projeleri gezdirdi. Cumhur İttifakı Meclis üyelerine yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler veren Batur, “Bu bizim şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımızın bir gereği” dedi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Millet İttifakı’na mensup meclis üyelerinin ardından Cumhur İttifakı meclis üyeleri için de bir inceleme gezisi düzenledi. MHP’li ve Ak Partili meclis üyeleri ile MHP Konak İlçe Başkanı Yusuf Çoban ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş’ın da katıldığı gezide, belediyenin kentte açılış aşamasına getirdiği yatırımları ile yapımını sürdürdüğü projeleri incelendi.

Heyet gezide Çınarlı Rekreasyon Alanı içinde bulunan ve ilk harcı geçtiğimiz 4 Haziran’da Başkan Batur tarafından atılan Konak Bilim Merkezi’ni, inşaatı tamamlanan Gültepe Spor Kompleksi’ni, Türkiye’ye örnek bir proje olarak hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Köyü’nü, kısa bir süre önce açılışı yapılan Roman Kültür Merkezi’ni ve gençleri madde bağımlılığından koruma amacıyla kurulan Gençlik Destek Merkezi’ni ziyaret etti. Heyet, Konak’ta trafiği rahatlatmak için Tepecik’te yapılan yeni yola da götürüldü. Başkan Batur, belediye teknik ekiplerinin de hazır bulunduğu gezinin her durağında yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler verirken, meclis üyeleri de gelinen aşamaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Şeffaf yönetim

Konak’a yeni yatırımlar, vatandaşların yararlanabileceği yeni tesisler kazandırmanın mutluluğunu ve heyecanını meclis üyeleriyle paylaşmak istediklerini söyleyen Başkan Batur, “Önce Millet İttifakı sonra da Cumhur İttifakı meclis üyelerimizle birlikte yatırımlarımızı, çalışmalarımızı yerinde inceledik. Bu bizim şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımızın bir gereği. Zaten meclisimizde de birçok konuda kararlarımızı tüm partilerin oybirliğiyle alıyoruz. Konak için, Konaklı hemşehrilerimiz için bu örnek dayanışmayla çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum” dedi.