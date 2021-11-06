Başkan Batur'dan AKP'li Baştaş'a yanıt: Ne Konak, ne Büyükşehir size yar olmaz!

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi'nin kasım ayı ikinci olağan toplantısında, AKP Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'ın medya üzerinden kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi

Konak Belediye Meclisi'nin kadım ayı ikinci olağan toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde yapıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, toplantıda, önceki gün AKP Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'ın medyada kendisine yönelik yaptığı eleştirilere tek tek yanıt verdi. Başkan Batur, Gültepe imar planları, spor okullar, belediye bütçesiyle ilgili eleştirilere sert yanıt verdi. Başdaş'ı eleştirilerini siyasi etik kurallara saygı çerçevesinde yapmaya ve konuşmaya davet eden Başkan Batur adeta siyaset derdi verdi.

Batur: Tıkır tıkır borçları da ödüyoruz, tıkır tıkır çalışmaya da devam ediyoruz

Eleştirilerin tamamına yanıt veren Başkan Batur, şöyle konuştu:

"Dün AKP Konak ilçe Başkanımız Mehmet Sait Başdaş bir basın toplantısı yapmış. Ben olmadığım için, toplantıda, benimle ilgili suçlamalar, yapılan çalışmalarla ilgili bazı eleştiriler getirmiş. Ben bu eleştirilere buradan cevap vermek istiyoruz. Şimdiye kadar bu tarz hiçbir cevap vermedim ama tarz farklı noktalara gittiği zaman hem siyasetin nasıl bir yöntemle yapılacağını, hem cevabın en kralının nasıl verileceğini burada sizlerin huzurunda tek tek cevaplarımla göstermek isterim. Geçtiğimiz bütçe meclisinde burada değerli arkadaşlarımız eleştirilerini getirdiler, dinledik. Eleştirilere yanıtlarımızı verdik. Bazı kalemlerde neler yaptığımızı doğru olarak anlattık. Özellikle belediyenin borçlanmasıyla ilgili bir takıntı var. Belediye borçlanacak. Mühim olan belediyenin bu borcunu ödeyebilme kapasitesidir. Mali kapasitesi yüksek, mali yapısı güçlü bir belediye olduğumuza ben inanıyorum. Özellikle de hem teknik olarak hem de Mali Hizmetler Müdürlüğümüz olarak bunu karşılayacak ve günü gününe takip eden bürokratlarımız var. Bundan sonra da borçlanacağız çünkü iş yapacağız. Borçlanma noktasına gelmemizin en önemli nedenlerinden bir tanesi Khk'lı işçilerimizin statülerinin değiştirilerek 'eşit işe eşit ücret' anlayışını, sosyal demokrat belediyeciliğe yakışan uygulamalarımızı hayata geçirmemiz oldu. Yoksa belediyemiz daha rahat olabilirdi ama bizim çalışan arkadaşlarımıza, emeğe bakış açımız çok farklı. Belediye borçlarını ödüyoruz, kimse merak etmesin. Tıkır tıkır borçları da ödüyoruz, tıkır tıkır çalışmaya da devam ediyoruz."

"Sosyal hizmet azalmıyor, artıyor"

Belediyenin bütçe kalemleriyle ilgili de ayrıntılı açıklama yapan Başkan Batur, özellikle mağdur olan, sıkıntı içerisindeki vatandaşa destek olacaklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

Temizlik İşleri, Destek hizmetleri, Sosyal Yardım İşlerinde 2020 yılına göre bütçenin azaldığıyla ilgili bir iddia var. Geçen mecliste çok net anlattım. Geçmişte hem personel giderleri, hem o müdürlüğün yaptığı çalışmalarla ilgili tek bir bütçe yapılıyordu. Biz bu yıl bu müdürlüklerde çalışan, Khk'dan şirkete personel olarak aktarılan arkadaşlarımızı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne aktardık. Yani personel giderlerini aldığınız zaman buradaki bütçe de aşağı düşmüş oluyor. Bu kadar basit. Sosyal hizmetlerle ilgili biz çalışma yapıyoruz. Ayrıca yeni ödenekler de bulacağız. Genel Başkanımızın da talimatı bu yönde. Biliyorsunuz şu anda ekonomik sıkıntılar yaşıyor ülkemiz. Enflasyon aldı başını gidiyor. İşçi, memur, esnaf büyük bir sıkıntıda. Önümüz kış. Doğalgaz, yakacak, yiyecekle ilgili desteği verecek bir anlayışa sahip çalışmalar için bütün belediyelere talimat verildi. Kara Kış Fonu hayata geçiriyoruz. Bunu merkezi hükümet yapmıyor, bizler Kara Kış Fonu yapacağız. Gerekirse yatırımlarımızdan biraz eksilterek bu fonda biriken rakamları halkımıza, mağdur, sıkıntı çeken vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Küçülen bir şey yok, aksine artıracağız. Spor okulları ücretli. Biz burada ciddiyet gelsin, spor okullarına başlayan çocuklarımızın devamlılığı sağlansın diye yaptık. İhtiyacımız yok, mecliste konuştuk bunu. Beyan usulü, ücreti ödeyemiyorum diyen çocuktan da ücret alınmıyor. Ücrete rağmen bugün bin 200'e yakın öğrencimiz spor okullarımıza başladı."

"Hukuk ne diyorsa onu yerine getireceğiz"

Gültepe imar planlarıyla ilgili durdurma kararına yönelik eleştirilere de cevap veren Başkan Batur, "Şehir Plancıları Odasının müracaatı üzerine, bu meclisten oybirliğiyle geçen planlarımıza, 4. İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verildi. Hukuk ne diyorsa onu yerine getireceğiz. Ama biz yaptığımız çalışmadan o kadar eminiz ki... Tekniğine de uygun olarak yapıldı. Biz boş arazide planlama çalışması yapmadık. Mevcut binaları olan bu alanda planlama çalışması yaparken sosyal donatı alanları da sağlayarak bir plan yaptık. Ama hukuk derse ki planı iptal ediyoruz, planı iptal ederiz. Biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Önce bilgi sahibi olmak lazım. Bilgisizliği giderelim. İtirazı yapanın Mimarlar Odası olduğu söylenmiş. Ama itirazı yapan itirazı yapan Şehir Plancıları Odası. Bir de benim odayla danışıklı dönüşüklü anlaşarak bu kararı aldırttığım iddia edilmiş. Bu, tam bir aymazlık, bilgisizlik ve cahilliktir" diye konuştu.

"Vazgeçmek yok!"

Belediyecilikteki tecrübesini hatırlatan "Başkan Batur, Ben Konak Belediye başkanıyım ve Konak'ı temsil ediyorum" diyerek sürdürdüğü konuşmasında şunları söyledi:

"Abdül Batur'un, Belediyecilikte bir Marka olduğunu, hatırlatmak isterim. Biz, hem meclis hem teknik arkadaşlar olarak tüm enerjimizi kentsel dönüşüme verdik. Samimiyetle anlattık. Vazgeçmek yok. Sonuna kadar bu bölgelerin kente yakışır bir hale gelmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Ben, Sayın Başkanı, bu tür eleştirileri siyasi etik kurallara saygı çerçevesinde yapmaya ve konuşmaya davet ediyorum. Ben şimdiye kadar böyle yaptım. Ama bugün burada cevap vermek zorundayım. Ben Konak Belediye başkanıyım ve Konak'ı temsil ediyorum. Buradaki meclisi temsil ediyorum. Biz bu planları, bu projeleri, 'odayla anlaştı', 'Ne yapalım mahkeme durdurdu' demek için hazırlamadık. Böyle bir şey olmadığını herkes biliyor, İzmir kamuoyunda herkes Abdül Batur'u tanır. Bu bölgeleri bakanlığa devretsin demiş. 19 yıldır İzmir'de meskun alanda yeni bir kentsel dönüşüm yapılıp yeni bir kent yaratıldı mı bakanlık tarafından?"

"Uyum içinde çalışıyoruz"

Konak' Belediye Başkanı olarak Konak'a hizmet üretmekten büyük heyecan duyduğunu vurgulayan Batur sözlerini şöyle tamamladı:

"'Destekliyoruz' deyip, kentsel dönüşümü desteklemeyenlerle toplantılar yapılmamalı. Karakolda doğru söyleyip, Mahkemede şaşmamak lazım. 'Biz destekliyoruz, ama' dememek lazım. Biz samimi olarak destek istiyoruz bu konuda. Bu iş, bizim işimiz. Bu işi severek yapıyoruz. Tekniğine uygun yapıyoruz. Gelir gelmez elimiz taşın altına koyduk. Bu meclisin alın teri var bu işte, kimseye devretmeyiz. Ben Konak'tan memnunum. Çalışırken büyük bir zevk alıyorum. Saat beşte uyanıyorum, çalışmak için heyecan içerisindeyim. Bu hizmetleri yaparken de Büyükşehir Belediye Başkanım Tunç Soyer'le tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Ona çok teşekkür ediyorum. Yan yana geldiğimizde Konak'la ilgili problemlerin çözülmesinde en fazla 15 dakika görüşüyoruz, 15 dakika içerisinde çözüyoruz. Birlikte, Omuz Omuza hizmet ürettiğimiz Sayın Başkanım Tunç Soyer'le aramıza, kralı gelse giremez. Boşuna kimse umut ve hayal içerisinde olmasın. Ne Konak, ne Büyükşehir size yar olmaz. Geliyor gelmekte olan."