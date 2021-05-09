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Başkan Batur'dan Anneler Günü mesajı

Sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında Anneler Günü'nü kutlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bugün özlemini duyduğumuz aydınlık günler sizlerin eseri olacak" dedi. Batur mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı da andı

09 Mayıs 2021 Pazar 13:47

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Anneler Günü'nü özel bir mesajla kutladı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan mesajında annelere seslenen Batur, güçlü bir toplumun ancak güçlü annelerle inşa edilebileceğini ifade etti. Annelerin koşulsuz sevginin, merhametin ve fedakârlığın sembolü olduğunu dile getiren Batur, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Hakkınız ödenmez"

"Sevgili Annelerimiz, sizler koşulsuz sevginin, fedakarlığın ve merhametin sembolü, evlatların ise her daim sığınabilecekleri bir liman oldunuz. Biliyoruz ki, güçlü bir toplum güçlü anneler sayesinde inşa edilir. Bugün özlemini duyduğumuz aydınlık günler de sizlerin eseri olacak. Bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı da saygı ve minnetle anıyorum. Siz değerli annelerin hakkı hiçbir zaman ödenmez. Şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere, ömrünü çocuklarına adayan engelli annelerimizin ve pandemi nedeniyle evlatlarına hasret kalan sağlık çalışanı annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm annelerimizin Annenler Günü kutlu olsun."

Etiketler; #konak #konak belediyesi #abdül batur #anneler günü
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