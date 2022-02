Başkan Batur'dan esnaf ziyareti: Yanınızdayız

Alsancak bölgesindeki taksi duraklarını ziyaret ederek, taksicilerin sorunlarını dinleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, her gün zarar ettiklerini, zor durumda olduklarını söyleyen esnafa, "Tüm imkânlarımızla yanınızdayız" dedi

Sık sık yaptığı ziyaretlerle, hem pandemi hem de her gün zorlaşan ekonomik şartlar nedeniyle dara düşen esnafı yalnız bırakmayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu kez de Alsancak bölgesindeki taksi duraklarına giderek, taksicilerin dertlerini dinledi. Batur, taksici esnafına "yanınızdayız" mesajı verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Mehmet Atilla ve Ahmet Gündüz'le birlikte Alsancak bölgesindeki Gündoğdu, Sevinç, Mustafa Bey ve Plevne taksi duraklarını ziyaret etti. Hayırlı işler dilediği taksicilerle sohbet eden Batur, esnafın yaşadığı sıkıntıları dinledi. Her gün günü zararına tamamladıklarını söyleyen taksiciler, Başkan Batur'a artan masraflar yüzünden çok zor durumda olduklarını anlattı.

"Müşteri bulamıyoruz"

Hayat pahalılığında alım gücü düşen vatandaşların taksilerden de uzaklaştığına dikkat çeken esnaf, akaryakıta gelen zamlardan da şikâyet ederek, "İnsanların ücretlerine yapılan zamlarla akaryakıta yapılan zamlar bir mi? Bu nedenle insanlar taksi kullanmaktan iyice korkar hale geldi. Taksi bir kesim için zaten lükstü, iyice lüks oldu. Bizler vatandaşa hizmet eden esnaflarız ama artık her gün zararına geçiyor. Müşteri bulmakta her geçen gün biraz daha zorlanıyoruz" diye konuştu.

"Yatırım değil, yardım zamanı"

Konak Belediyesi'nin her zaman esnafın yanında olduğuna dikkat çeken Başkan Batur ise taksici esnafını da yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Batur, "Pandemi hayatı yeterince zorlaştırmışken, üstüne bir de ekonomik kriz içindeyiz. Her kesim, tüm vatandaşlarımız zor günlerden geçiyor. Mutfaklar yangın yeri oldu. Elektrik faturaları, doğalgaz faturaları el yakıyor. Esnafımızın durumu ortada... Kiralardan yüksek gelen faturalar yüzünden insanlar işyerlerine, dükkânlarına kilit vuruyor. Bize düşen bu zor zamanda birlik olmak, dayanışma içinde olmak. Ben daha önce de yatırım zamanı değil, yardım zamanı demiştim. Bizim bugünkü önceliğimiz bu. Ekonomik şartlar belediyeleri de zorluyor. Ancak biz elimizden geldiğince esnafımızın, dara düşen her vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Tüm imkânlarımızla taksici esnafımızın da yanınızdayız" dedi.