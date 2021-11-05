Başkan Batur'dan Gıda Çarşısı esnafına ziyaret: Çözüm için buradayız

Yenişehir Çalışma Grubunun daveti üzerine Gıda Çarşısı’na giderek esnafı dinleyen Başkan Batur, “Çözüm için buradayız. Sorunları, talepleri dinleyeceğiz ve çözüm yollarını hep birlikte bulacağız. Her süreçte olduğu gibi bugün de esnafımızın yanındayız, esnafın yanında yer almaya devam edeceğiz ” dedi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir’in en önemli ticaret merkezlerinden Gıda Çarşı’sında esnafla buluştu. Yenişehir Çalışma Grubu Sözcüsü İrfan Köken, Grup Koordinatörü Ali Osman Öğmen ve Yenişehir Çalışma Grubu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Batur, esnafı dinledi, yaşanan sorunları yerinde tespit etti. Başkan Batur’un belediye bürokratları ve teknik müdürleriyle birlikte katılarak yapılacak çalışmalar için anında talimat verdiği toplantıda Çarşı esnafı taleplerini Başkan Batur’a iletti.

Her zaman esnafın yanındayız

Esnafı dikkatle dinleyen, yapılan inceleme gezisinde ise sorunları yerinde tespit eden Başkan Batur, her zaman esnafın yanında olduklarını vurguladı ve şunları söyledi:

“Gıda Çarşısı’ndaki problemlerin çözülmesi noktasında bugün ekip olarak buradayız. Daha önceki ziyaretlerimizde de her zaman esnaf kardeşlerimizi dinledik, sorunların çözümüne yönelik hareket ettik. Fiziki sıkıntılarda, ilçe belediyesi olarak görev ve yetki alanımız dahilinde müdahale ettik. Büyükşehir sorumluluk alanındaki talepleri de bizzat ileteceğiz. Çözüm için buradayız. Sorunları, talepleri dinleyeceğiz ve çözüm yollarını hep birlikte bulacağız. Her süreçte olduğu gibi bugün de esnafımızın yanındayız, esnafın yanında yer almaya devam edeceğiz.”

Belediyeden Gıda Çarşısı’na hafta sonu mesaisi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gıda Çarşısı esnafıyla bir araya geldiği toplantıda belediyenin yürüttüğü temizlik, yol ve kaldırım, budama gibi çalışmaları da aktardı. Başkan Batur, teknik müdürlerine on beş günde bir alan taraması yapılması talimatı verdi. Hafta içi ticari faaliyet sebebiyle yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Batur, Gıda Çarşısı’nda esnafın işinin aksamaması için belediyenin fiziki çalışmaları hafta sonlarında gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

Köken: Esnafı önemsemeniz bizim için çok önemli

Yenişehir Çalışma Grubu Sözcüsü İrfan Köken, Gıda Çarşısı esnafının taleplerini Başkan Batur’a iletti. 4 bin civarında esnafa sahipliği yapan Çarşı’nın İzmir’in aynası oluğunu ifade eden Köken, “Esnafımızın sıkıntı çektiği, sorun olarak değerlendirdiği konularda bize destek olursanız Çarşı esnafı olarak müteşekkir olacağız. Buradaki sıkıntılarımız ne kadar az olursa, esnafın ticari anlamdaki hareketi de hem kendisine hem şehre katkı sağlayacak. Sizin de bizi önemsemeniz bizim için çok önemli. Tekrar size teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Belediyecilik tecrübesi hizmete yansıyor

Yenişehir Çalışma Grubunun Koordinatörü ve İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen de Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un belediyecilik tecrübesine dikkat çekerek, “Abdül Başkanımızın bir farklılığı var. Kendisi belediyecilikten gelme. Bu yönünü bildiğim için burada da çok iyi ilerleme kaydedeceğimize, birçok sorunu iyi bir ekiple beraber çözebileceğimize inanıyorum.” dedi.