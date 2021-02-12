Başkan Batur'dan Muharrem İnce açıklaması

Katıldığı bir televizyon programında ülke gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Muharrem İnce’nin istifa süreci ve açıklamalarını değerlendirirken, “Bu dönemde Sayın Kılıçdaroğlu’na hem partimizin hem ülkenin ihtiyacı var” dedi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, katıldığı bir televizyon programında hem ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi hem de ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Muharrem İnce’nin istifa sürecini, “İlk gün yaptığı beyanatları biraz kırıcı oldu. Özellikle bir tabela partisi yakıştırması hiç hoş olmadı” diyerek değerlendiren Başkan Batur, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendi beklentisinden ziyade ülkesinin geleceğiyle ilgili cesur adımları atmaktan hiç çekinmiyor. Bu dönemde Sayın Kılıçdaroğlu’na hem partimizin hem ülkenin ihtiyacı var” diye konuştu.

“Sahada bambaşka çalışıyoruz”

Başkan Batur, katıldığı televizyon programında Konak’ta yürütülen çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler vererek, gelinen aşamaları anlattı. İzmir’de önce büyük bir orman yangının, ardından pandemi döneminde meydana gelen deprem ve şiddetli yağışların sebep olduğu taşkınların yaşandığına dikkat çeken Batur, “Ekiplerimiz gerek felaket dönemlerinde gerekse normal günlerde sahada bambaşka çalışıyor. Felaketler yaşıyoruz ama çalışmalarımızda ve projelerimizde hiç aksaklık olmuyor. Üstelik, İller Bankası payımız yeni geldi ama yüzde 20 düşük verildi! Bir taraftan bütçeleri ayarlamaya çalışıyoruz, bir taraftan felaketin getirdiği sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz, bir taraftan da vatandaşa verdiğimiz projeleri hayata geçirme sözünü yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Kamulaştırma tamam, tapuları aldık”

Konak Belediyesi’nin depremde hasar gördüğü için tahliye edilen birinci hizmet binası yerine inşa edilecek yeni binayla ilgili çalışmalarda hızlı adımlar attıklarına işaret eden Batur, “Bugün Konak Belediyesi’nin yedi ayrı hizmet binası var. Bu vatandaşa eziyet demek. Biz gelir gelmez oy birliğiyle hayırlı bir karar almıştık zaten. 65 yılında yapılan cam binanın çevresinde belediye hizmet alanı oluşturmuştuk. Binaların kamulaştırmalarını tamamladık, tapularını aldık. Şimdi çok güzel bir yeni bina yapacağız. Eski binanın yıkımına da başladık. Kısa bir süre içinde, hemen harekete geçtik. Tüm birimlerimizi Basmane Meydanı’nda, Konak Belediyesi’ne, kente yakışır bir belediye binasında toplayacağız. Projemiz de hazırlanıyor. Vatandaş geldiğinde tüm hizmeti tek noktada alacak” diye konuştu.

“Beştepeler’de çok iddialıyız”

Kentsel dönüşüm çalışmalarında Gültepe’nin ardından Beştepeler planlarının da tamamlanarak meclise sunulduğunu belirten Batur, bölgenin Hasan Özdemir, 19 Mayıs, Zafertepe, 1. ve 2. Kadriye mahallerini kapsayan, Cicipark’a, bir tarafta Eşrefpaşa Caddesi’ne, bir tarafta Kemeraltı’na kadar uzanan, 200 hektarlık bir alan olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Burası için de bize seçim döneminde çok talep gelmişti. Çok iddialıyız. Yeşil alanı bol, rekreasyon alanı bol, sosyal tesisi bol, spor tesisi bol... Finiküler hattımız var. Kentin çehresini değiştirecek, çok güzel bir plan oldu. Kentin en güzel yerlerinden bir tanesi olacak, çok iddialıyız. Yenişehir, Hilal ve Hilal’den Mersinli’ye kadar uzanan, ters v şeklindeki bölgemizin planlarına, saha çalışmalarına da başladık. Kentsel dönüşüm açısından planlanmamış bölge bırakmayacağız. 30 ekim depremini yaşadık. Güvenli, depreme dayanıklı binalar ve ona bağlı çevre düzenlemeleriyle şehrin değişiminin dönüşümünün sağlanması gerekiyor, Bu konuda iddialı olduğumuzu en başta söylemiştik.”

“Dönüşüm Konak’ta iyi gidiyor”

Gültepe’de ise parselasyon planlarının hazırlandığını söyleyen Başkan Batur, ‘benim evim yeşil alanda, benim evim sosyal tesis alanında kaldı’ diyerek itiraz eten vatandaşların en yakın imar adasında değerlendirileceklerinin altını çizerek, şunları söyledi: “İmar affı, inşaat ruhsatı olan, yeni tescil belgesi alan, yapı kayıt belgesi alan vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntıları yok; öncelikle onlarla oturacağız. Temmuz ayına doğru vatandaşlarımızı çağırmaya başlayacağız. Tek isteğim şu: sabırlı olsunlar, benim ağzımdan çıkan kelimelere dikkat etsinler; çünkü dedikodu çarkı da dönüyor orada. Adamcağızın bir tane evi var, bugün yıkılacak , yarın yıkılacak deniyor. Öyle bir şey yok. Herkesin tapusu, mülkiyet hakkı var. Vatandaşın istemediği bir çalışma yapılmayacak. Vatandaşımız şunu bilsin: Belediye burada elini taşın altına koyuyor. Biz sözleşmeleri yapacağız, müteahhitlerle muhatap olmayacaklar. Herkes kimin ne aldığını görecek. Bu kentin çehresini değiştirmemiz lazım. Dönüşüm Konak’ta iyi gidiyor, sıkıntımız yok. Mahalleli rahat olsun. Mahalleliye rağmen bir şey yapılmayacak; birlikte yapacağız. Aynı mahallede yaşayacak; komşusu değil, binası değişecek. Bu çok uzun soluklu bir proje, belki 10 sene sürecek ama biz temelini sağlam attık, anayasasını yaptık, parselasyon planlarını yaptık, sözleşmeleri de yaptıktan sonra zaten kendiliğinden yürür.”

“Müzeler kentinde yeni hamleler yapacağız”

Roman vatandaşlara yönelik yapılan çalışmaları da anlatan Batur, Romatek projesine büyük destek sağladıklarının altını çizdi. Batur, “Zeytinlik’te eski bir okul binasını kendilerine tahsis edeceğiz: hem AB’yle ilişkilerin sağlanması hem Roman gençlerin meslek edinmesi noktasında çalışmalar yapılacak. Hilal Mahallesi’nde gençlik merkezimizin restorasyonu tamamlanmak üzere. Gençlerimiz için müzik, müzik aletleri yapımı kursları düzenleyeceğiz. Tarihi Kemer Tren İstasyonu’muzda her şeyi tamamladık ama pandemiden dolayı açamıyoruz; gençlik destek merkezi olarak yakın zamanda hizmete sokacağız” dedi. Batur, istasyonun hangar binasının mimarlık, restorasyonu yapılan Alanyalı Konağı’nın ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte ‘kurtuluş’ müzesine dönüştürüleceğini ve her iki müzenin de 2023 yılında Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümüne yetiştirileceğini kaydetti. Batur, “Müzeler kenti olan Konak, müzeler konusunda yeni hamleler yapacak” diye konuştu. Aydın Erten Rekreasyon Alanı ile Çınarlı Rekreasyon Alanı’nın da kısa süre içinde hazır hale getirileceğini söyleyen Batur, tarihi yapılardaki restorasyon çalışmaların sürdürüldüğünü de vurguladı.

“CHP ulu bir çınar; yaprakları gidebilir ama gövde kalır”

Başkan Batur, programın sonunda ülke gündemine ilişkin soruları da yanıtladı. Muharrem İnce’nin istifa sürecini değerlendiren Batur, şöyle konuştu:

“Sayın İnce kendi siyasi yolunu çizdi. CHP ulu bir çınar. Çınarın yaprakları bazen gidebilir ama gövde kalıyor. Sayın İnce’nin ilk gün yaptığı beyanatları biraz kırıcı oldu. Özellikle ‘tabela partisi’ yakıştırması hiç hoş olmadı. 2018 yılında tabela partisi denilen parti, kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak sundu, büyük destek verdi, yanında oldu. Bu tabii hiç hoş olmadı. Ayrılabilirsin, siyasetini, gidişatını beğenmezsin ama giderken daha nazik bir üslupla ayrılsaydı daha iyi olurdu. İzmir’de karşılık bulur mu, bulmaz mı zaman gösterecek ama ben özellikle yüzde 50 artı bir sisteminde çok fazla bir karşılık bulacağını tahmin etmiyorum. CHP özellikle Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ittifak süreçlerini en iyi götüren lider şu anda. Farklı düşüncelerdeki, farklı felsefelerdeki insanları, siyasi görüşleri bir noktada toplamak o kadar kolay değil. Bununla ilgili bir liderlik vasfı var. Herkesle iyi ilişkiler içinde. Sistemde bir değişiklik olmazsa artık seçimler ittifaklarla olacak. Bunu en iyi götüren lider. Kendisi aday olmayıp, kendisine kongrelerde rakip olan kişiyi cumhurbaşkanı adayı olarak hangi siyasi parti lideri yapardı? Hiçbiri yapmazdı. Sayın Kılıçdaroğlu, kendi beklentisinden ziyade ülkesinin geleceğiyle ilgili cesur adımları atmaktan hiç çekinmiyor. Bu dönemde Sayın Kılıçdaroğlu’na hem partimizin hem ülkenin ihtiyacı var.”