Başkan Batur'dan özel kutlama

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, her 24 Kasım’da ziyaret ettiği ilkokul öğretmeni Neriman Oğuzer’in sağlığını düşünerek, bu yıl yanına gitmedi ama salgının Öğretmenler Günü kutlamasını aksatmasına da izin vermedi. Görüşme cep telefonundan görüntülü aramayla yapıldı

Her yıl 24 Kasım’da ilkokul öğretmeni Neriman Oğuzer’i evinde ziyaret ederek, Öğretmenler Günü’nü kutlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu sene de geleneği bozmadı ama salgın sürecini de unutmadı. Pandemi döneminde öğretmeninin sağlığını riske atmak istemeyen Batur, önlemini aldı ve görüşmeyi bu kez yüz yüze değil, cep telefonundan, görüntülü aramayla gerçekleştirdi. Başkan Batur, 24 Kasım’da güne, her yıl olduğu gibi bu sene de ilkokul öğretmeni Neriman Oğuzer’i arayarak başladı. Çiçek gönderdiği öğretmenine, kızı Özge Önder’in telefonundan ulaşan Batur, görüntülü konuştuğu Oğuzer’in 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Batur öğretmenine, “Ellerinizden öpüyorum, gününüzü kutluyorum. Kusura bakmayın, yanınıza gelmek isterdim ama biliyorsunuz kovid var. Bizden size bir şey bulaşabilir, diye korktuk; çünkü biz hep sokaktayız. Size zarar vermeyelim, diyerek bu yıl böyle kutladık. Sizi hiçbir şekilde riske atmak istemedim. Kendinize çok dikkat edin hocam. Bizde çok hakkınız var, ödeyemeyiz. Kızınız Özge’ye vekalet veriyorum; benim yerime size sıkı sıkı sarılsın” dedi.

Öğrencim değil, evladımsın

Başkan Batur’u telefonda gören Oğuzer de çok duygulandı. Başkan Batur’un öğrencilik yıllarını hatırlatan Oğuzer, “Abdül, sen benim öğrencim değil, evladımsın. Düşündüğün için teşekkür ederim, canım benim. Hakkım yerden göğe kadar helal olsun. Sen hakikatli, vefalı, çalışkan, araştırmacı bir çocuktun. O, ansiklopedileri alıp okuduğun zamanlar gözümden hiç gitmez. Senin yerin, benim kalbimde çok derin. Canım yavrum benim” şeklinde konuştu. Görüşme hem Başkan Batur’un hem de öğretmeni Oğuzer’in karşılıklı sağlık dilekleriyle sona erdi.

Öğretmenlere özel mektup

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ta görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de yazdığı özel bir mektupla kutladı. Batur, öğretmenlere gönderdiği mektubuna, “Çok Kıymetli Öğretmenim” hitabıyla başladı ve şu cümlelerle devam etti: “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, onun izlerini takip eden siz değerli öğretmenlerimiz, güzel ülkemizin umudusunuz. Büyük Önderimiz Atatürk, sizin başarınızın Cumhuriyet’in başarısı olacağını söylüyordu. İşte bugün, ülkemizin sizlere her zamankinden daha çok ihtiyacı var. İşte bugün, ‘Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri’ her zamankinden daha çok istiyor. Hasret çektiğimiz aydınlık yarınlarımızı birlikte kuracağız. Değerli öğretmenim, omuzlarınızdaki bu büyük sorumlulukla yol aldığınıza dair inancım büyük ve ben bu yolu sizlerle yan yana adımlamaktan onur duyuyor, yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü bu ümitlerle kutlar, gelecek nesilleri şekillendiren siz değerli öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunarım.”