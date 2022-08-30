Başkan Batur'dan sert açıklama: Yüzyılın zaferini unutturamazlar

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Gültepe'de düzenlenen çelenk töreniyle kutlandığı Konak'ta, bayram coşkusu yaşandı. Törende konuşan Başkan Batur, İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'ün kutlanmaması gerektiğini savunanlara da sert yanıt verdi. Batur, "30 Ağustos Zaferi salt Anadolu'nun değil, tüm uygarlık tarihinindir. Her ne kadar birileri 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla son bulan bu zaferi önemsizleştirmeye çalışsa da nafile. 'Kurşun sıkılmadı, İzmir'in kurtuluşu kutlanmasın' diyenler yüzyılın zaferini unutturamazlar. Bu laflar aziz şehitlerimizin hatırlarına, onların bu vatan için verdikleri mücadeleye hakarettir." dedi.

30 Ağustos Zaferi'nin 100. Yılı Konak'ta Gültepe Meydanı'nda düzenlenen Atatürk Anıtı Çelenk Sunum Töreniyle kutlandı. Zafer Bayramı'nın büyük coşkuyla kutlandığı törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, Saadet Partisi Konak İlçe Başkanı Rıfat Yıldırım, Deva Partisi Konak İlçe Başkanı Ali Rıza Uygur, Gelecek Partisi Konak ilçe yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Konak Belediye Başkanlığı, CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi Konak İlçe Başkanlıkları çelenklerinin Atatürk Anıtı önüne yerleştirilmesiyle başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Batur: Yüzyılın zaferi, inanç ve umutla kazanıldı

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sözlerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde yüz yıl önce yazılan destanla, bağımsızlığı ve özgürlüğü seçtiklerini hatırlatarak başladı. Bağımsızlık vurugusu yapan Batur, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkumdanlığında Türk ordusu, 100 yıl önce, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarının birini yazdı. Öyle bir destandı ki yazılan, yüzyılın zaferi olarak, cihana örnek oldu. Toplumların dönüm noktaları vardır, seçilen yol ayrımları geleceğine yön verir. Ya özgürlüğü seçersiniz, ya da boyundurukluğu. Ya bilimi seçersiniz ya da geri kalmışlığı. Biz yüz yıl önce bir yol seçtik. Kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde özgürlüğü, bilimi ve bağımsızlığı Cumhuriyetimizin çatısı altında birleştirdik. Yüzyılın zaferi, inanç ve umutla kazanıldı. Umudun adı da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları oldu. Yaşasın Bağımsızlık" dedi.

"Biz kazanacağız, Atatürk kazanacak"

Son günlerde gündemde olan İzmir'in kurtuluşunun kutlanmasıyla ilgili sözlere de tepkisini dile getiren Başkan Batur, "Kurtuluşu gölgelemeye kimsenin gücü yetmez" dedi ve sözlerini şöyle tamamladı:

"30 Ağustos aynı zamanda umut fişeğidir. Bu zafer salt Anadolu'nun değil, tüm uygarlık tarihinindir. Her ne kadar birileri 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla son bulan bu zaferi önemsizleştirmeye çalışsa da nafile. 'Kurşun sıkılmadı, İzmir'in kurtuluşu kutlanmasın' diyenler yüzyılın zaferini unutturamazlar. Kurşun atılmadıysa Halkapınar Şehitliği'nde yatan 4 süvarimiz, Güzelbahçe Şehitliği'nin yapıldığı yerde şehit edilen Yarbay Nihat ve Yarbay Çobanoğlu Zeki Bey kimin kurşunlarına hedef oldu? Bu laflar aziz şehitlerimizin hatırlarına, onların bu vatan için verdikleri mücadeleye hakarettir. Türkiye Cumhuriyet'i laiktir, laik kalacak ve sonsuza kadar yaşayacak. 30 Ağustos'u, 9 Eylül'ü kutlamayanlar olabilir. Ama biz 4 milyon İzmirli coşkuyla kutlayacağız. Kurtuluşu gölgelemeye kimsenin gücü yetmez. Kim ne söylerse söylesin biz kazanacağız, Atatürk kazanacak her seferinde."

Küçükoğullarından: Biz hep Bandırma Gemisindeyiz

CHP Konak ilçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Atatürk'ü anlamanın ona inanmakla başladığını vurguladığı konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"30 Ağustos, bir ulusun yeniden doğuşunun, akıl almaz yokluklara karşı Ulusal savaşı kazanarak aydınlık günlere dönüşün tarihsel bir başlangıcıdır. Atatürk'ü tanımak, O'na saygı duymak, inanmak, O'nun izinde olmak ve inandıklarına inanmakla başlar. Atatürk'e inanmayı bir yaşam koşulu sayanlara, ulus ve yurt sevgisini Atatürk'le birlikte duyanlara, genç kuşaklara daha yakından tanıtanlara selam olsun. 6.Filoyu kendilerine kıble yapanlar bu zaferi anlayamazlar, anlamadılar. Bir çift sözüm de aynı gemideyiz diyenlere Biz hep Bandırma gemisindeyiz. Bu büyük bayramımız ulusumuza kutlu olsun."

Tatar: Kuvayı Milliye ruhunu yaşatıyoruz

Kendilerinin de tüm çalışmalarında Kuvayı Milliye ruhuyla hareket ettiklerini dile getiren İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanılan zaferin yıldönümünde aynı azim ve kararlılıkta olduklarını ifade etti ve "Türk Milletinin vatan sevgisi ve bağımsız iradesinin tecellisi olarak 30 Ağustos 1922 günü kazanılan bu zaferle ilelebet yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu zafer aynı zamanda işgal altındaki tüm mazlum milletlere ve devletlere de örnek oldu" dedi.