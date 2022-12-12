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Başkan Batur'dan yanan okula ziyaret

İzmir'de bulunan Necatibey İlkokulu'nda çıkan yangında okul hasar gördü. Bugün okulu ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yangın sonrası oluşan molozun temizliği için de talimat verdi

Başkan Batur'dan yanan okula ziyaret
12 Aralık 2022 Pazartesi 12:09

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak ilçe sınırları içinde bulunan ve çıkan yangın sonucu ağır hasar gören Necatibey İlkokulu’nda incelemelerde bulundu. Konak Belediyesi bürokratları ile birlikte gerçekleştirdiği incelemelerde Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve Okul Müdürü Aslı Esra Kaplan’a da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Batur, “ Okulumuz için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi. Necatibey İlkokulu’nun bölgenin en önemli okullarından biri olduğunu belirten Başkan Batur, çalışma arkadaşlarına gerekli talimatları verdiğini de söyledi. Batur: “Konak Belediyesinin temizlik ve fen işleri ekipleri okulda yangın sonucunda kullanılamaz hale gelen eşyaları çıkardı ve gerekli temizlik işlerine başladı. Okulumuz için elimizden ne gerekiyorsa yapmak için ekiplerimizle buradayız.  Çalışma arkadaşlarımız zaten gereken her şeyi burada yapacaklar. Önemli olan çocuklarımızın derslerinden kalmamaları. Biz de burada Konak Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek’e, Okul müdiremiz Aslı Esra Kaplan’a, öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Etiketler; #izmir #konak #okul
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